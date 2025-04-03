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ТСН у соціальних мережах

Майкл Джексон і Баблз

Майкл Джексон і Баблз / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Час на прочитання
2 хв
Майкл Джексон і Баблз

Розпещеному шимпанзе Майкла Джексона виповнилося 42 роки: де і як він живе (фото)

Баблз насолоджується спокоєм у спеціальному притулку для мавп.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Шимпанзе культового співака Майкла Джексона — Баблзу — виповнилося 42 роки.

Шимпанзе став одним із найвідоміших домашніх улюбленців у світі, коли його всиновив покійний король поп-музики на початку 80-х років. Розпещений примат жив розкішним життям на ранчо Джексона, де спав у власному ліжечку.

Він відвідував заходи шоубізнесу, а одного разу був сфотографований у вишуканому смокінгу на церемонії нагородження MTV Movie Awards 1994 року.

Баблз також побачив частину світу, коли подорожував зі співаком — навіть долучився до нього на чаювання з мером Осаки під час туру Bad.

Зараз, через 16 років після смерті зірки, шимпанзе доживає свій вік у заповіднику у Флориді. Центр людиноподібних мавп поділився знімком Баблза з нагоди його 42-го дня народження та 20-річчя перебування у притулку.

«Ми святкуємо 20 років відтоді, як Баблз прибув до Центру людиноподібних мавп 2005 року — і оскільки ми не знаємо його точної дати народження, ми також святкуємо його 42-й день народження!» — йдеться у дописі в Instagram. «Хоча Баблз і є нашим найвідомішим мешканцем, він провів останні два десятиліття, насолоджуючись простими радощами шимпанзе — лазінням, пошуком їжі та проведенням часу зі своїми друзями-шимпанзе. Народившись у біомедичній лабораторії та вирісши в індустрії розваг, колись він був світовою сенсацією, знімаючись у музичних кліпах, телевізійних шоу та навіть подорожуючи світом. Але життя в центрі уваги не підходить для шимпанзе, і коли він став занадто сильним, щоб бути поруч із людьми, його відправили у відставку з шоубізнесу».

Баблз / © instagram.com/centerforgreatapes

Баблз / © instagram.com/centerforgreatapes

Представники центру також зазначили, що Баблз насолоджується мирними днями, ніжачись під флоридським сонцем, виражаючи свою художню сторону через живопис і відпочиваючи в своїх улюблених місцях.

«У свої 42 роки він гідно і лагідно поводиться у своїй групі, відомий своєю спокійною вдачею і любов’ю до активних видів діяльності. Величезна подяка Estate of Michael Jackson, який щедро продовжує підтримувати догляд за Баблзом протягом багатьох років. І всім нашим прихильникам — ви допомагаєте Баблзу і багатьом іншим жити так, як вони того заслуговують».

Вважається, що Баблз провів декілька років із попзіркою, і вони часто фотографувалися разом, причому Джексон гордо ніс свого улюбленця. У той час повідомлялося, що співак міг використовувати певну форму мови жестів для спілкування зі своїм улюбленцем.

Майкл Джексон і Баблз / © скриншот з відео

Майкл Джексон і Баблз / © скриншот з відео

Однак, коли Баблз виріс і став сильним дорослим, утримувати його вдома стало складніше, і він пішов жити до дресирувальника. 2005 року його перевезли до Центру людиноподібних мавп, і відтоді він перебуває там.

Нагадаємо, батьки змусили дев’ятимісячного сина рости з шимпанзе заради експерименту. Він закінчився трагічно.

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