Розпізнати і позбутися: як боротися з павутинним кліщем на огірках за допомогою народних засобів

Павутинні кліщі дуже маленькі, їх часто навіть важко побачити на листі огірків. Але ці шкідники можуть сильно пошкодити урожай. Як позбутися павутинного кліща в домашніх умовах?

Який вигляд має павутинний кліщ і чому він з'являється на огірках

Зрозуміти, що на огірках поселився павутинний кліщ, можна після ретельного огляду рослини. Потрібно звертати увагу на непрямі ознаки. Спочатку на листі з'являються невеликі світлі плями, які з часом збільшуються. Відбувається так через те, що шкідники висмоктують з огірків всі клітинні соки.

Згодом на зворотному боці листка починає поступово проступати тоненька павутинка, з'являються темні плями. Згодом все листя, яке було пошкоджене павутинним кліщем, жовтіє, скручується і висихає. А комахи перебираються на нове.

Чому з'являється павутинний кліщ? Насамперед, його можна помітити на рослинах, які ростуть в теплицях. Відбувається це через сухе повітря і тепло — це сприятливі умови для розмноження шкідника. В відкритому ґрунті павутинний кліщ з'являється під час спекотної погоди, а ось в дощове літо ці комахи, як правило, не пошкоджують огірки.

Що робити, якщо на огірках з'явився павутинний кліщ

Боротися з павутинним кліщем варто починати одразу, щойно ви помітили на листі перші ознаки появи шкідника. Деякі городники просто видаляють пошкоджене листя. Але цей метод не завжди ефективний, адже павутинний кліщ вже міг оселитися і на інших листках. Тому краще використовувати надійні методи.

Пам'ятайте, що шкідник настільки маленький, що його легко перенести на одязі чи руках. Тому завжди мийте руки і за можливості переодягайтеся перед тим, як іти перевіряти інші грядки на городі.

Павутинний кліщ: народні методи боротьби

Якщо ви не хочете використовувати хімію, можна спробувати дієві народні засоби:

аміак — розчиніть одну столову ложку речовини у 5 літрах води, обприскайте огірки, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя (його потрібно піднімати під час оброблення);

— розчиніть одну столову ложку речовини у 5 літрах води, обприскайте огірки, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя (його потрібно піднімати під час оброблення); кориця — змішайте у невеликій банці 5 ложок олії без запаху і одну столову ложку кориці, постеліть на дно каструлі серветку, поставте на неї банку і залийте теплою водою майже до самого верха, доведіть воду до кипіння на слабкому вогні, залиште на 10 хвилин, а потім залишіть в темному місці на одну добу. Далі додайте у літр води одну столову ложку суміші та одну столову ложку рідкого мила. Збовтайте і обприскайте пошкоджені рослини. Стежте, щоб рідина не потрапила на ґрунт;

— змішайте у невеликій банці 5 ложок олії без запаху і одну столову ложку кориці, постеліть на дно каструлі серветку, поставте на неї банку і залийте теплою водою майже до самого верха, доведіть воду до кипіння на слабкому вогні, залиште на 10 хвилин, а потім залишіть в темному місці на одну добу. Далі додайте у літр води одну столову ложку суміші та одну столову ложку рідкого мила. Збовтайте і обприскайте пошкоджені рослини. Стежте, щоб рідина не потрапила на ґрунт; солодкі напої — чудово підходять лимонади, квас, пиво або просто сироватка. Налийте їх у пульверизатор і рясно обробіть рослини.

Дехто просто присипає внутрішній ік листя порошком кориці. Але такий метод не завжди ефективний.

Як запобігти появі павутинного кліща

Для шкідника ідеальною є суха та спекотна погода, тому прекрасною профілактикою стане регулярне обприскування огірків. Якщо культура росте у відкритому ґрунті, робити це варто лише вранці та ввечері, адже за активного сонця вдень на листі можуть з'явитися опіки. В теплиці обприскувати можна в будь-який час.

Щоб додатково захистити насадження від павутинного кліща, можна посадити поряд з грядками чорнобривці, календулу, цибулю чи коріандр. Шкідники не переносять їхній запах.

Можна спробувати ще один варіант — розвести у одному літрі воді 50 г господарського мила і обприскати листя. Вистачить всього лише кількох повторень, щоб павутинний кліщ не з'явився на огірках.

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