Розпочато будівництво другого найвищого хмарочоса у світі: де він розташований, висота і фото

У Дубаї розпочалися роботи над другим за висотою хмарочосом у світі, відомим як Бурдж Азізі. У будівлі заввишки 725 метрів будуть розташовані найвищий у світі нічний клуб, ресторан і готельний номер.

Про це пише Daily Star.

Azizi Developments заявляє, що семизірковий Бурдж Азізі буде готелем, а також апартаментами, пентхаусами та приміщеннями для відпочинку. Хоча він буде другим за висотою після свого сусіда, 828-метрового хмарочоса Бурдж Халіфа, він встановить низку світових рекордів. Зокрема – найвищий готельний хол у світі на 11-му поверсі, найвищий нічний клуб на 126-му поверсі, найвищий оглядовий майданчик на 130-му поверсі, найвищий ресторан у Дубаї на 122-му поверсі та найвищий готельний номер у Дубаї на 118-му поверсі.

Бурдж Азізі / Фото: Azizi Developments / SWNS

Мірвайс Азізі, засновник і голова Azizi Developments, сказав: "Наші інвестиції в Бурдж Азізі, що перевищують 6 мільярдів дирхамів (близько 1,6 мільярда доларів), є чимось більшим, ніж створення культової споруди. Це зобов'язання трансформувати вулицю Шейха Заїда Роуд і підняти горизонт Дубая на нові, безпрецедентні висоти. Бурдж Азізі – це не лише висота та чудове місце розташування, а й інноваційний дизайн та передові технології. Ця вежа запропонує ультрарозкішні резиденції, унікальний вертикальний торговельний центр, найвищий у світі оглядовий майданчик, а також безліч зручностей і ресторанів – і все це на надзвичайній висоті. Семизірковий готель, увінчаний найвищим у світі лобі, втілюватиме дух Дубая, прославляючи сім основних світових культур своїм вигадливим дизайном інтер'єру".

Бурдж Азізі / Фото: Azizi Developments / SWNS

Продажі хмарочоса, який, як планується, матиме 131 поверх, стартують у лютому 2025 року, хоча ціни на нього ще не оголошено. У хмарочосі буде унікальний семизірковий готель класу люкс, натхненний сімома культурними темами, а також резиденції.

Вежа, яка буде єдиним об'єктом нерухомості на Шейх Заєд Роуд, також матиме вертикальний торговельний центр на сім поверхів, розкішний бальний зал і пляжний клуб.

Бурдж Халіфа може похвалитися найбільшою кількістю поверхів – 160, які використовуються для всього: від житлових квартир до офісів, спортзалів і ресторанів. Верхівку будівлі у ясні дні можна побачити з відстані 95 км, а на миття усіх вікон потрібно близько трьох місяців.

Наразі другою за висотою будівлею є Merdeka 118 у Куала-Лумпурі висотою 679 метрів.

Нагадаємо, Goldin Finance 117, недобудований хмарочос заввишки 597 метрів на околиці китайського Тяньцзіня наразі є найвищою покинутою будівлею у світі. Його зведення розпочалося 16 років тому.

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