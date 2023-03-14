Розрізала голову: дівчина після жахливої ДТП закликала водіїв не носити популярну заколку для волосся

У Великій Британії 19-річна Джина Панесар потрапила в автокатастрофу та отримала жахливу травму через популярний аксесуар для волосся.

Так, коли дівчина поверталася додому з роботи її машина врізалася в дерево. Авто пронесло 50 метрів, після чого перекинулося. Водійка вдарилася головою об дах авто, внаслідок чого крабик для волосся застряг у її черепі. Студентка-вчителька боялася, що помре.

Про це пише видання Mirror.

Фото: mirror.co.uk

Панесар вдалося вибратися з машини. Дівчина зупинила автомобіліста, щоб той допоміг їй, та знепритомніла. Джину доправили до лікарні, де видалили 10-сантиметровий крабик. На фото видно величезну рану від потилиці до брови.

Фото: mirror.co.uk

Через пошкодження м'язів на лобі, студентка не може поворухнути бровою.

Фото: mirror.co.uk

Джина попередила автомобілістів, щоб вони відмовилися від носіння крабиків під час водіння. Натомість вона радить використовували резинки, щоб уникнути такого ж жахливого досвіду.

Нагадаємо, в Австралії жінка звернулась до медиків через вагінальну кровотечу, інфекцію сечовивідних шляхів та біль у тазу. Медики ж їй порадили "розслабитись та випити вина".

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