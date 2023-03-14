Розрізала голову: дівчина після жахливої ДТП закликала водіїв не носити популярну заколку для волосся

Студентка розповіла про свій моторошний інцидент.
У Великій Британії 19-річна Джина Панесар потрапила в автокатастрофу та отримала жахливу травму через популярний аксесуар для волосся.
Так, коли дівчина поверталася додому з роботи її машина врізалася в дерево. Авто пронесло 50 метрів, після чого перекинулося. Водійка вдарилася головою об дах авто, внаслідок чого крабик для волосся застряг у її черепі. Студентка-вчителька боялася, що помре.
Про це пише видання Mirror.
Панесар вдалося вибратися з машини. Дівчина зупинила автомобіліста, щоб той допоміг їй, та знепритомніла. Джину доправили до лікарні, де видалили 10-сантиметровий крабик. На фото видно величезну рану від потилиці до брови.
Через пошкодження м'язів на лобі, студентка не може поворухнути бровою.
Джина попередила автомобілістів, щоб вони відмовилися від носіння крабиків під час водіння. Натомість вона радить використовували резинки, щоб уникнути такого ж жахливого досвіду.
Нагадаємо, в Австралії жінка звернулась до медиків через вагінальну кровотечу, інфекцію сечовивідних шляхів та біль у тазу. Медики ж їй порадили "розслабитись та випити вина".
Читайте також: