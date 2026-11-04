Розриваються під час використання: 7 мільйонів презервативів терміново вилучають із продажу

Небажана вагітність та інфекції: аптеки й магазини закликали терміново вилучити з продажу популярні презервативи / © pexels.com

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Французька влада наказала негайно вилучити з обігу та відкликати по всьому ЄС 15 типів презервативів після того, як з’ясувалося, що виробничі дефекти можуть призвести до розривання або проколу виробів під час використання. Це рішення стосується близько 7 мільйонів презервативів на ринку Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Blikk.

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Проблема стосується 15 різновидів ультратонких латексних презервативів, виготовлених малайзійською компанією Richter Rubber Technology.

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Хвиля відкликання товарів торкнулася не лише французьких полиць, а й усього Європейського Союзу, оскільки сировина та продукція малайзійського постачальника поширювалася під багатьма різними торговими марками в європейських магазинах та аптеках.

Під час випробувань зразки не пройшли перевірки на стійкість до тиску та розтягування, а також тести на відсутність мікроперфорацій. Це означає, що презервативи можуть пошкоджуватися під час використання та пропускати рідину.

Деякі споживачі вже повідомляли про розривання таких виробів і випадки небажаної вагітності.

Магазини закликали негайно прибрати зі своїх полиць товари, що підпадають під дію цього продукту, а покупців закликають не використовувати дефектні презервативи за жодних обставин.

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Тим, хто вже користувався потенційно небезпечною продукцією, рекомендують звернутися до лікаря та пройти лабораторне обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом. Жінкам також радять зробити тест на вагітність у разі затримки менструації.

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