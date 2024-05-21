Розшукуваний за вбивство чоловік 20 років вдавав, що не чує та не говорить, аби уникнути в'язниці

Китаєць, якого розшукували за вбивство, понад 20 років уникав поліції, вдаючи з себе збирача сміття в горах провінції Хубей, який має вади слуху та мовлення.

Про це пише Oddity Central.

Увечері 22 травня 2004 року молодий і запальний чоловік на ім'я Сяо вступив у палку суперечку з сусідом у своєму рідному селі Оуміо Дайінг, що в районі Сяньян міста Сянчен. У якийсь момент Сяо нібито взяв лопату і вдарив нею сусіда по голові, вбивши його на місці. Тієї ночі, знаючи, що ризикує провести решту життя за ґратами або, що ще гірше, отримати смертний вирок, Сяо вирішив покинути дружину та 11-річну дитину і втекти. Він втік у гори повіту Аньсі в провінції Фуцзянь, де став сміттярем, продаючи недоїдки, щоб вижити. Щоб нічим не видати своє минуле життя, Сяо протягом наступних 20 років прикидався, що не чує та не говорить, лише усміхався людям і спілкувався за допомогою жестів.

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Минав час, але поліція не полишала спроб знайти Сяо і притягнути його до відповідальності за скоєний злочин, і хоча втікач був дуже стриманим, жодного разу не зв'язавшись зі своєю сім'єю за останні декілька десятиліть, їм все ж таки вдалося його розшукати. Минулого місяця поліція міста Ансі взяла під варту сміттяра за бійку з місцевими жителями, і хоча незабаром його відпустили, його справу все одно опрацювали, і його фотографії потрапили до загальнонаціональної бази даних.

На початку цього місяця, порівнюючи старі фотографії Сяо з тими, що є в національній базі даних, поліція отримала несподіваний збіг. Чоловік з провінції Фуцзянь мав дивовижну схожість з розшукуваним, тому на його пошуки відправили цілу групу поліцейських. Знайшовши підозрюваного, вони запитали його: "Ви з району Сянчен в місті Сяньян?", на що він миттєво відповів: "Так".

"Я стримував свої слова протягом 20 років, і я відчував, що божеволію", - сказав поліції Сяо. "Коли я пішов, моєму синові було 11 років, а тепер минуло 20 років, цікаво, як поживає моя сім'я?".

Поліція затримала Сяо через 20 років / Фото: odditycentral.com

Відтоді Сяо повернувся до рідного села, і, попри те, що його так довго не було, він показав їм, де саме відбулася сварка з сусідами того фатального вечора. Тепер йому доведеться відбути термін ув'язнення, від якого він так довго тікав.

Люди, які знали його як сміттяра з інвалідністю, розповіли поліції, що ніколи не підозрювали його в тому, що він може бути злочинцем. Він тримався сам по собі і ніколи ні з ким не розмовляв, тому ніхто нічого про нього не знав.

Нагадаємо, жінка закохалася у вбивцю та чотири роки планувала весілля. Коли він вийшов на волю, то кинув її та пішов до іншої.

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