Розстріляла трьох людей і повернулася на місце злочину як поліцейська: історія засудженої до страти

Поліцейську засудили до страти за потрійне вбивство — історія злочину / © Unsplash

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У США колишня поліцейська Антуанетта Франк, засуджена до смертної кари за потрійне вбивство в ресторані, понад 30 років намагається уникнути страти. Після злочину жінка повернулася на місце події разом з іншими правоохоронцями, однак її впізнали свідки, які дивом залишилися живими.

Як повідомляє Fox 8, справа Антуанетти Франк знову опинилася в суді. Колишня співробітниця поліції Нового Орлеана стверджує, що її змусили брати участь у вбивствах, а її адвокати посилаються на нові докази, які, на їхню думку, можуть вплинути на вирок.

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Потрійне вбивство в ресторані

Трагедія сталася 4 березня 1995 року в ресторані Kim Anh у східній частині Нового Орлеана. Того дня під час спроби пограбування закладу загинули троє людей.

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Як писало The Washington Post 1995 року, серед убитих був офіцер поліції Рональд Вільямс, який раніше був напарником Антуанетти Франк. У вільний від служби час чоловік підробляв охоронцем у ресторані. Іншими жертвами стали діти власників закладу — 24-річна Ха Ву та її молодший брат Куонг Ву.

За даними слідства, до злочину були причетні сама Франк та її спільник Роджерс Лаказ, якому на той момент було 18 років.

Повернулася на місце вбивства разом із поліцією

Після нападу Франк залишила ресторан. Згодом вона знову з’явилася на місці злочину, але вже в супроводі великої групи поліцейських.

Як згодом повідомляло Associated Press, жінка повернулася під виглядом правоохоронниці, яка прибула на допомогу після стрілянини.

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Проте під час нападу в ресторані вижили інші члени родини Ву. Коли почалася стрілянина, вони встигли сховатися у великій холодильній камері. Це врятувало їм життя.

Після повернення Франк до ресторану родичі загиблих упізнали в ній одну з учасниць нападу. Невдовзі поліцейську заарештували.

Як поліцейську засудили до смертної кари

У вересні 1995 року Антуанетта Франк постала перед судом за трьома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Під час судового процесу присяжним продемонстрували запис зізнання Франк у злочинах. Після ознайомлення з доказами їм знадобилося лише 22 хвилини, щоб ухвалити обвинувальний вердикт.

Водночас захист намагався переконати суд, що головну відповідальність за загибель трьох людей несе Роджерс Лаказ. Адвокат Франк Роберт Дженкінс у заключному слові заявив присяжним, що саме Лаказ був єдиним убивцею. Сама Франк стверджувала, що спільник змусив її брати участь у злочині.

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Однак, як писало Los Angeles Times 1995 року, обвинувачення звернуло увагу на те, що під час нападу Франк мала при собі службову зброю та поліцейську рацію. На думку прокурорів, вона могла скористатися ними, щоб захиститися або викликати допомогу, замість того щоб виконувати вимоги спільника.

Зрештою суд визнав Франк винною у потрійному вбивстві та засудив до смертної кари.

Роджерс Лаказ також отримав смертний вирок у липні 1995 року. Однак згодом через порушення, пов’язані з участю одного з присяжних, його покарання змінили на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Намагалася домогтися помилування

Через десятиліття після злочину Франк продовжила боротьбу за скасування смертного вироку. Зокрема 2023 року її прохання про помилування розглядала спеціальна рада штату Луїзіана.

Тоді губернатор Джон Бел Едвардс, який виступав проти смертної кари, підтримував можливість перегляду покарань засуджених до страти.

Після його заяви 56 із 57 ув’язнених, які перебували в камерах смертників, звернулися з проханнями замінити страту на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Серед них була й Антуанетта Франк.

Під час розгляду її звернення прихильники помилування розповідали про тяжке дитинство засудженої. Зокрема, наводили свідчення про сексуальне насильство з боку батька та примусові аборти.

Водночас родина вбитого поліцейського Рональда Вільямса категорично виступила проти пом’якшення покарання. Син загиблого, який на момент убивства батька був немовлям, назвав саму можливість розгляду прохання Франк абсурдною.

Член ради Елвін Рош-молодший пояснив своє рішення голосувати проти помилування дисциплінарними записами в тюремній справі засудженої. Він також побоювався, що зміна вироку згодом може відкрити їй шлях до умовно-дострокового звільнення.

Зрештою голоси членів ради розділилися порівну — двоє підтримали проведення слухання щодо помилування, ще двоє виступили проти. Через це прохання Франк відхилили.

Новий поворот у справі через 30 років

Попри невдалу спробу домогтися помилування, Антуанетта Франк продовжує оскаржувати свій вирок у суді. 3 червня 2026 року в кримінальному суді округу Орлеан відбулося слухання щодо нових вимог засудженої.

Адвокати Франк стверджують, що через багато років після завершення судового процесу штат розкрив важливі докази стосовно її спільника Роджерса Лаказа. На думку захисту, ці матеріали підтверджують давню версію Франк про те, що вона не брала участі у злочині добровільно.

Зокрема, колишня поліцейська заявляє, що Лаказ спочатку застрелив її колегу Рональда Вільямса, а потім приставив пістолет до її голови та змусив убити брата й сестру Ву.

Юридична команда засудженої наголошує, що прокурори свого часу визнали нові матеріали такими, що могли свідчити на користь Франк, і мали обов’язок передати їх захисту.

Адвокати також заперечують звинувачення в затягуванні справи. Вони стверджують, що після отримання нової інформації Франк дотримувалася всіх установлених судом і законодавством строків.

Натомість генеральна прокурорка Луїзіани Ліз Меррілл виступає проти повторного розгляду цих вимог.

За її словами, через десятиліття, що минули після злочину, частина свідків померла, деякі докази були втрачені, а документи — знищені. Вона вважає, що тривале зволікання із заявленням нових вимог може зашкодити можливості штату захищати свою позицію.

Раніше суддя Кім’я Холмс відхилила клопотання прокурорів про проведення відповідного слухання. Проте в березні 2026 року Верховний суд Луїзіани одноголосно скасував це рішення.

Рішення судді Кім’ї Холмс щодо цього процесуального питання очікується вже завтра 9 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про справу вбивства 19-річної Морган Бауер. Дівчина зникла невдовзі після переїзду до Атланти 2016 року, а її останки вдалося знайти лише через сім років. За версією прокуратури, після вбивства тіло Бауер розчленували та спалили, а Кейтлін Гобл і її тодішній хлопець Джонатан Александер Воррен з’їли частину тіла.

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