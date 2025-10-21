Розумніші за людей: мурахи встановлюють "соціальну дистанцію" під час епідемії

Мурахи навчилися дистанціюватись від хворих особин, щоб стримувати епідемії

Коли людство зіткнулося з пандемією COVID-19, ми були змушені повністю реорганізувати свій простір і соціальні контакти. Однак, як виявилося, ми не єдині живі істоти, які вдаються до таких дій. Нове дослідження виявило, що мурахи, які вже відомі своєю надзвичайною здатністю до командної роботи, архітектурно модифікують свої гнізда, щоб уникнути поширення хвороби.

Про це пише Popular Science з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Архітектурний захист від інфекції

Дослідники з Університету Брістоля, Велика Британія, провели експеримент, помістивши групи мурах у контейнери з ґрунтом. Після того як комахи побудували гнізда, до половини груп додали мурах, які були заражені патогенами — зокрема, спорами грибка. Протягом наступних шести днів вчені використовували мікрокомп’ютерне томографічне сканування, щоб у 3D-форматі спостерігати за ростом і змінами в підземних структурах.

Результати були приголомшливими. Мурахи, які зіткнулися з патогеном, почали будувати інакше:

їхні гнізда стали більш модульними;

входи були розташовані далі один від одного;

маршрути пересування стали довшими;

з’єднання між камерами стали менш прямими.

«Це перший випадок, коли було показано, що тварина, яка не є людиною, змінює структуру свого середовища для зменшення розповсюдження хвороби», — заявив провідний автор дослідження Люк Лекі, науковець у галузі біологічних наук Університету Брістоля.

Ці модифікації, як пояснив Лекі, слугують для захисту найважливіших відсіків гнізда — комор із запасами їжі та камер із молодими мурахами.

Поєднання самоізоляції та захисної архітектури

Щоб перевірити ефективність змін, вчені провели комп’ютерне моделювання, яке підтвердило, що архітектурні модифікації можуть уповільнювати поширення патогену.

Однак, як пояснив Лекі, мурахи не обмежуються лише зміною конструкції: особини, які були заражені або контактували з патогеном, самоізолюються.

«Коли ми ввели цей механізм самоізоляції в наші симуляції, ми виявили, що гнізда мурах, які зіткнулися з патогеном, насправді посилюють ефект самоізоляції у зменшенні передавання патогену», — розповів Лекі.

Тобто існує синергія між соціальним та архітектурним захистом для боротьби з інфекцією.

Мурахи не будують такі «захисні» гнізда постійно, оскільки, як і люди, вони потребують ефективної комунікації та передавання ресурсів. Але у разі загрози вони швидко реагують та демонструють дивовижну «колективну імунізацію». Це підтверджує, що соціальні комахи, такі як мурахи, еволюціонували, щоб використовувати соціальні стратегії та навіть модифікацію середовища для захисту колонії.

Нагадаємо, вчені вивчають, чим пахнуть мурахи, які сполуки за це відповідають і чому це відчувають не всі люди. Феномен полягає в тому, що для одних людей мурахи пахнуть, а для інших — ні.