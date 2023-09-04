Розв'язати головоломку зможуть тільки найкмітливіші: знайдіть число 24 (фото)

Ця гра набагато складніша, ніж здається на перший погляд.

Якщо ви любите головоломки та цікаві ігри на кмітливість, ця загадка вам сподобається. Учасникам надається всього п’ять секунд на те, щоб знайти число 24 із списка перевернутих.

Цікаву головоломку опублікувало видання The Mirror.

Так, гравцям потрібно всього за п’ять секунд знайти вірно написане число 24. Зробити цей не так то й просто, оскільки всього таких чисел в таблиці - десятки, проте всі вони перевернуті, що створює умовну оптичну ілюзію.

Знайдіть число 24 серед перевернутих цифр / Фото: mirror.co.uk

Ця гра набагато складніша, ніж здається на перший погляд - все через те, що вона обмежена часом, за який потрібно виконати завдання. Знайти ж вірно написану цифру за відведений час зможуть люди з гострим зором.