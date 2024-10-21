Розвага жінки із ДНК-тестом закінчилася сльозами і життям у страху: що вона дізналася

42-річна жінка пожалілася, що живе в страху після того, як пройшла тест на ДНК, отриманий у подарунок.

Про це пише Mirror.

Вона не цікавиться своєю спадщиною чи предками, але зробила тест вдома просто заради розваги. Однак вона зовсім не очікувала, що зіткнеться віч-на-віч з трагедіями у своєму родоводі.

Вона написала на Reddit: "Я вже знаю, що чоловік у моєму свідоцтві про народження не є моїм біологічним батьком. Що я знаю про своїх відомих предків, так це те, що серед них є багато б****** і багато позашлюбних дітей. Сьогодні я отримала свої результати і несподівано отримала 27% збіг з людиною, про яку ніколи не чула, тому зателефонувала мамі і запитала, чи чула вона це ім'я. Вона відповіла, що не чула. Спочатку вона сказала, що ні, але потім можна було почути, як закрутилися гвинтики, і вона сказала: "Ну, я зустрічалася з хлопцем на ім'я...". І я подумала: "Виходить, що той, кого ми вважали моїм батьком, не був моїм батьком". Вона наполягала на тому, що хронологія була неправильною, тож ми вигадали декілька надуманих альтернатив, поклали слухавку в доброму гуморі, і ми з сестрою почали сміятися, бо знали, що мама робить якісь шалені розрахунки".

Її мама перетелефонувала пізніше і розповіла, що вона була "диким підлітком" до того, як почала хвалити свого колишнього коханця за його особистість. Вона додала: "Я провела деяке розслідування щодо найближчих родичів і знайшла некролог, який пов'язував її з іменем мого підозрюваного батька як його сестру (у збігу було вказано, що це тітка або зведена сестра). Я також помітила в некролозі, що у них помер онук, тож я переглянула і цей некролог. Виявляється, у мене був молодший брат, який помер у віці 20 років від меланоми 2011-го. 2011 року у мого власного сина стався рецидив раку мозку, і ми втратили його 2019-го, незадовго до його 12-го дня народження. Я просто розплакалася".

Однак тепер жінка хвилюється, що сестра її біологічного батька помітить новий збіг і спробує зв'язатися з нею в пошуках відповідей на запитання про їхній зв'язок.

Вона сказала: "Я не можу собі уявити, якими емоційними будуть ці американські гірки, коли ти дізнаєшся, що у тебе є ще одна дитина, а потім дізнаєшся, що ця дитина також втратила свою єдину дитину від раку. Це погано і проклято. Краще б я ніколи цього не робила".

Не знаючи, що робити, вона звернулася до користувачів Reddit: "Чи траплялося з кимось ще щось дивне з ДНК предків, що вони хотіли б виправити? Я дуже, дуже, дуже не хочу, щоб цей бідолаха знав про моє існування".

Коментуючи її допис, одна користувачка написала: "Ви можете вимкнути збіги, якщо не хочете, щоб він знав. Я знайшла свою двоюрідну сестру, про яку знала, що вона у мене є, але ніколи не зустрічалася з нею. Вона зв'язалася зі мною, але не відповіла після того, як я написала їй повідомлення, але я дала їй стільки інформації, скільки у мене було на цій гілці. Мені здалося божевільним, що вона не знала, що ми двоюрідні сестри, бо я завжди знала про її існування. Наші батьки були братами, і обидва вже померли, але, гадаю, її батько мало їй про це розповідав".

Інший юзер додав: "Я дуже співчуваю вашій втраті і тому, як копання в результатах вашого родоводу змусило вас пережити цю травму, коли ви дізналися про свого брата. Ваші мама і сестра, схоже, чудові люди, і я тішуся, що вони у вас є".

Третя людина сказала: "Якби я був на місці цієї жінки, я був би щасливий дізнатися, що десь там живе щось від мого брата...".

Нагадаємо, допитлива жінка зробила тест ДНК, який викрив жахливу сімейну таємницю і ледь не зруйнував її шлюб. Дружина та чоловік виявились кровними родичами.

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