Розважилися на 350 000 доларів: два собаки влаштували погром в автосалоні (фото)

У Техасі, США, двоє собак влаштували погром в автосалоні, завдавши збитків на сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє ABC13.

Тварини тероризували дилерський центр G Motors три ночі від 6 до 18 листопада, відриваючи бампери та крила.

Вони зіпсували п'ять автомобілів, а збитки оцінюються в 100 000–350 000 доларів.

"Ніколи не подумаєш, що собака має таку силу, щоб ось так розбити машину", — сказав менеджер з продажу Габі Фахурі.

Інший співробітник додав, що до перегляду відео він вважав, що лише вовк може завдати такої серйозної шкоди.

Собаки влаштували погром в автосалоні / Фото: abc13.com

Можна побачити, як собаки ходять дахами машин і, здається, працюють разом, щоб відривати частини авто зубами.

На кадрах першого інциденту знято кішку, за якою, на думку співробітників, могли полювати собаки.

Фахурі сказав, що ці інциденти налякали робітників, і він стурбований тим, що це може відлякати людей від його бізнесу.

Собаки влаштували погром в автосалоні / Фото: abc13.com

"Ніхто більше не хоче залишати свої машини. Вони такі налякані", - сказав він.

Дилерський центр подав заяву до поліцейського управління Г'юстона, але їм сказали, що поліція нічого не може зробити, оскільки це цивільна справа, якщо лише собаки не напали на людину.

Собаки влаштували погром в автосалоні / Фото: abc13.com

"Ми не хочемо чекати, поки хтось дійсно постраждає", - сказав Фахурі.

Поліція закликала їх найняти приватного детектива, щоб розшукати власника собак, якщо він у них є, і на якого вони могли б подати до суду про відшкодування збитків.

Собаки влаштували погром в автосалоні / Фото: abc13.com

Співробітники вважають, що собаки потрапляють до обгородженого автосалону через невелику щілину.

Наступного місяця дилерський центр переїжджає до нового місця.

Нагадаємо, на вулиці випадково знайшли історично цінну валізу. У старому багажі виявили листи мешканки Варшави 80-літньої давності.

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