- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Рука чи виделка: одне зображення розповість чимало про ваш характер
Деякі тести допомагають легко визначити, якою є людина. Одним із таких є фото, на якому заображена чи то рука, чи то виделка. Обирати вам!
Психологи пропонують поглянути на малюнок і швидко відповісти на одне питання. Йдеться про те, що ви побачили в першу чергу — руку чи виделку? Відповідь нижче.
Про це пише «Радіо Трек».
Руку
Якщо першим побаченим малюнком була рука, ви наполегливий працівник та майстер самодисципліни й контролю.
«Зараз варто дещо сповільнитися та приділити більше часу собі», — йдеться у матеріалі.
Виделку
У випадку, якщо ви передовсім бачите виделку, це означає, що ви схильні до прокрастинації — звикли відкладати усі справи на останній момент, а також легко відволікаєтеся на менш важливі речі.
«Однак в умовах дедлайнів ви працюєте доволі добре», — пояснюють фахівці.
Рніше ми пропонували вашій увазі цікаву головоломку. Такі «задачки» гарно тренують нашу уважність.
Тож вам треба відшукати дві приховані цифри 99 у морі шісток. Щобільше, зробити це варто менше як за 7 секунд. Якщо вам вдасться — ви справжній майстер візуального аналіз.
Як пройти тест та де ховається відповідь — далі читайте у матеріалі ТСН.ua.