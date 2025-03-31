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Медики лікарні міста Цзілінь, Китай, нещодавно повідомили про один із найдивніших випадків — жінку, яка застрягла з рукою в роті свого хлопця, коли намагалася зняти кумедне відео.

Про це пише Oddity Central.

Вони намагалися зняти ролик для розміщення в Інтернеті, в якому хотіли перевірити, чи достатньо мала рука жінки, щоб поміститися в роті її хлопця. Їй вдалося запхати кулак до рота, але коли вона спробувала витягнути його, м’язи його рота стиснулися, і рука застрягла. Після неодноразових спроб витягнути руку з рота хлопця, дівчина вирішила, що їм потрібна медична допомога.

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Лікарі були спантеличені парою, поки не почули їхню історію. Жінка розповіла, що обличчя її хлопця поступово червоніло, а всі її спроби висмикнути руку з його рота були марними. Він безперервно пускав слину, бо не міг закрити рота, а його горло видавало звук булькання. Що ще гірше, його зуби стискали її зап’ястя через його скорочені м’язи.

«Слина стікала моїм зап’ястям до ліктя», — сказала жінка, — «Таке відчуття, ніби моя рука застрягла у м’ясорубці».

Рука дівчини застрягла в роті хлопця / © скриншот з відео

Лікар Чжан Мін’юань, який займався цим випадком, сказав, що рука дівчини застрягла через те, що щелепні м’язи її хлопця скоротилися, не даючи йому відкрити рота. Це створило небезпечне коло: чим сильніший біль, тим сильніше він стискав щелепу. Щоб вирішити проблему, співробітники лікарні спочатку спробували заспокоїти пацієнта і не дати йому задихнутися або спричинити блювоту, увімкнувши заспокійливу музику, а потім за допомогою спеціального розширювача рота розширили щелепу настільки, щоб ввести міорелаксант в певну ділянку.

Приблизно через 20 хвилин доктор Чжан обережно повернув зап’ястя дівчини, скориставшись ковзними властивостями щелепного суглоба, щоб остаточно розблокувати його.

Пізніше він представив цей випадок як повчальну історію, попереджаючи людей, що насильницьке відкривання щелепи може призвести до пошкодження нервів або вивиху щелепи.

Нагадаємо, у носі 17-річного підлітка знайшли річ, яка застрягла десять років тому. Лікарі були шоковані, коли рентген показав у носі сторонній предмет, який перебував там тривалий час.