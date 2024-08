Як ти тримаєш руки на кермі, розкаже все про твій характер: цікавий тест для водіїв та автолюбителів

Американський журналіст, блогер Том Вандербільт, у своєму бестселері «Traffic: Why We Drive The Way We Do», (« Трафік : Чому ми водимо, тому що водимо і що це говорить про нас») наполягає на тому, що положення рук водія на кермі розкриває його характер не гірше, чим стиль його водіння. У своїй книзі він описав десять основних варіантів, яким чином водій може тримати руки на кермі та за допомогою психологів розповів чого можна чекати від кожного з них.

Мінімаліст

Ліва рука на рульовому колесі, а права відпочиває і чекає на своє застосування на нозі або, у випадку з механічною коробкою, на ручці, мабуть, є найпопулярнішим положенням серед водіїв.

За природою — це мінімалісти, вони не оточують себе непотрібними речами та людьми, а в друзі обирають найпряміших і найщиріших людей. Якщо це ваш варіант — ви вважаєте за краще мати кількох близьких друзів і не розмінюєтеся на стосунки, в яких не бачите майбутнього.

Миротворець

Таке становище рук практичним не назвеш — воно втомлює м'язи та обмежує можливості керування машиною. Але так звикли тримати руки на кермі люди, які не люблять суперечок та конфліктів. Для таких людей головне душевна рівновага . Ви не підвищуєте голос у розмовах, не терпите сварок та спрямовуєте всю вашу енергію на усунення конфліктів між близькими.

Перфекціоніст

Практично ідеальне положення рук на кермі говорить про те, що ви перфекціоніст. Ви любите, коли все йде за планом, звертаєте багато уваги на деталі. Ви вважаєте, що якщо щось робити, то робити ідеально. Ви завжди охайні та маєте гарний вигляд.

Панікер

Якщо ви впізнали себе швидше за все, ви часто боретеся зі своїми страхами. Ви можете кілька разів повернутися додому, щоб перевірити, чи замкнені всі двері і, чи вимкнена праска. Ви намагаєтесь не ризикувати і довіряєте лише перевіреним та надійним методам.

Шукач пригод

Власникам машин на «механіці» такий спосіб тримати руки на кермі, мабуть, навіть не спаде на думку. А ось люди, які їздять на машині з «автоматом» , цілком можуть дозволити собі таке положення. Такі водії люблять ризик , гострі відчуття та за екстремальне проведення часу.

Великий бос

Кожен автоексперт скаже, що таке положення рук є дуже небезпечним, воно зводить до мінімуму можливість здійснення віражу. А психологи вважають, що так зазвичай тримають руки на кермі " великі начальники ", ті, хто себе таким вважає. А насправді у такі люди можуть брати ситуацію під свій контроль та керувати.

Надійний

Якщо ви тримаєте кермо саме так, то ви – величезна підтримка для своєї родини та друзів. Ви щиро радієте чужим успіхам і не соромитесь висловлювати своє захоплення іншими людьми. Ви чудовий слухач, до вас звертаються за порадою. Втім, ви не схильні йти напролом і дозволяєте іншим брати ініціативу до своїх рук.

Крутий хлопець

Непрактична, але демонстративно показова хватка повинна вселяти в інших повагу та демонструвати вашу впевненість у собі. Ви не звикли приймати все надто близько до серця і оточуючим може здаватися, що вам на все начхати .

Бульдозер

Ви завжди зайняті і у вас немає часу відволікатися на всіх і всіх, хто стоїть у вас на шляху. Ви волієте йти напролом і уявляєте, очевидно, найагресивніший тип водіїв. Водночас друзі знають, що на вас можна покластися в будь-якій ситуації.

Клоун

Водіїв, які прибирають руки з кермового колеса є багато. Тойх, хто заради забави прибирає руки, мабуть, уявляє, що він у безпілотному авто і підтримує колесо колінами, називають клоунами. Проте Вандербільт вважає, що такі автомобілісти постійно генерують різноманітні божевільні ідеї. Вони можуть знайти смішне в будь-якій ситуації та самі по собі дуже кумедні та енергійні.

