Рукопис із теорією відносності Ейнштейна пішов з молотка за рекордні €11 млн

Рукопис демонструє низку помилок науковця на шляху до формулювання теорії.
Оригінальний рукопис Альберта Ейнштейна, написаний фізиком-теоретиком на початку його роботи над доведенням теорії відносності, пішов з молотка за рекордні 11 мільйонів євро.
Про це вівторок, 23 листопада, із посиланням на аукціонний дім Christie's повідомляє ВВС.
Зазначається, що документ, створений науковцем у період від 1913 до 1914, демонструє працю над великим науковим проривом Ейнштейна, який після публікації в 1915 році змінив уявлення людства про простір, час та гравітацію.
Експерт аукціонного будинку Вінсент Беллой під час торгів у Парижі розповів, що рукопис зберіг швейцарський колега фізика Мікеле Бессо.
"Ейнштейн вів дуже мало записів, тому сам факт того, що рукопис зберігся і дійшов до нас, уже робить його визначним", - заявив він.
Документ містить 54 сторінки із розрахунками, написаними чорною ручкою. За словами Беллоя, рукопис демонструє низку помилок науковця на шляху до формулювання теорії.
Експерт додав, що продаж "залучив колекціонерів з усього світу, які усвідомили важливість цього документа". Водночас ім'я власника документа не розкривається.
Раніше рукописний лист Альберта Ейнштейна з формулою "E = mc2" пішов з молотка за 1,2 мільйона доларів, тоді як стартова ціна становила близько 400 тисяч доларів.
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