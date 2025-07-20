Ryanair платить працівникам за "викриття" пасажирів: що варто знати перед посадкою

Ryanair. / © Associated Press

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Авіакомпанія Ryanair запровадила систему бонусів для співробітників, які виявляють пасажирів із негабаритною ручною поклажею біля виходу на посадку. За кожну “викриту” сумку агент може отримати додаткову плату — до 80 євро на місяць.

Про це розповідає Daily Mail.

Витік документації показав: один із працівників отримував близько 1,5 євро за кожен виявлений багаж, що порушує правила. Йдеться про сумки, розмір яких перевищує встановлені Ryanair 40×20×25 см. За таку поклажу пасажиру можуть нарахувати до 75 євро штрафу просто на виході до літака.

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Комісії — офіційно підтверджені

Ryanair, яка торік заробила понад 13 млрд євро, підтвердила, що дійсно виплачує своїм агентам бонуси за виявлення порушень. Водночас компанія відмовилася назвати точну суму виплат, натомість запевнила: штрафи стосуються лише 0,1% пасажирів.

“Наше послання цим 0,1% — просте: дотримуйтесь правил, і вам нічого не загрожує”, — заявили в компанії.

“Ми дякуємо 99,9% наших пасажирів за сумлінність”.

Попри це, ще в квітні директор з маркетингу Ryanair Дара Бреді публічно стверджував, що компанія не платить комісію своїм співробітникам за багаж.

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EasyJet — також у грі

Ryanair не єдина компанія, що використовує фінансову мотивацію для контролю за поклажею. EasyJet також реалізувала подібну програму. Як свідчить внутрішній лист Swissport (компанія, яка обслуговує виходи на посадку), співробітники аеропортів у Белфасті, Бірмінгемі, Манчестері та інших містах отримують по 1,20 фунта за кожну негабаритну сумку.

У Глазго менеджер Swissport навіть написав, що ці виплати “винагороджують тих, хто чинить правильно”.

Зміни в правилах — ще попереду

Наразі Ryanair дозволяє лише одну безкоштовну маленьку сумку до 40×20×25 см. За більшу ручну поклажу вагою до 10 кг доведеться платити від 6 євро. Однак незабаром ці правила можуть змінитися. Очікується, що ЄС зобов’яже авіакомпанії дозволяти одну стандартну ручну поклажу безкоштовно — до 40×30×20 см. Проте нові норми ще не набули чинності.

Поки ж пасажирам радять бути особливо уважними — навіть незначне перевищення розміру сумки може обійтись дорого.

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