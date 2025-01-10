Ryanair подала до суду на пасажира на 15000 євро: що він накоїв

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair посилює боротьбу з недисциплінованими пасажирами.

Так, представники компанії заявили, що подали позов до суду на пасажира на суму понад 15 000 євро після того, як рейс із Дубліна до іспанського острова Лансароте був змушений змінити напрямок до Порту, Португалія, і був затриманий на ніч.

На борту цього рейсу, який було зірвано у квітні минулого року, перебувало 160 пасажирів.

Ryanair заявила, що подала позов до Окружного суду Ірландії, стверджуючи, що поведінка пасажира призвела до збитків у розмірі понад 15 000 євро "за нічліг, витрати на пасажирів і витрати на приземлення".

Компанія хоче відшкодувати ці витрати з пасажира.

Компанія також зробила попередження іншим, хто планує літати з лоукостером, що базується в Ірландії, описавши цей крок як частину "серйозної боротьби з неправомірною поведінкою".

"Неприйнятно, що пасажири – багато з яких прямують із сім'єю або друзями, щоб насолодитися спокійною літньою відпусткою – страждають від непотрібних зривів і скорочення часу відпустки в результаті поведінки одного некерованого пасажира", - йдеться в заяві Ryanair.

Подробиці поведінки неназваного пасажира не були надані.

"Це демонструє лише один із багатьох наслідків, з якими зіткнуться пасажири, що зривають рейси, в рамках політики нульової толерантності Ryanair, і ми сподіваємося, що ця акція стримуватиме подальшу деструктивну поведінку на рейсах, щоб пасажири та екіпаж могли подорожувати в комфортному і шанобливому середовищі", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія Lufthansa не пустила на літак євреїв та отримала рекордний штраф. Це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на авіакомпанію.

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