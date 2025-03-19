Рятувальники 45 хвилин шукали потопельників та здивувалися, коли побачили "жертв": хто це був

Рятувальники та поліція оперативно прибули на виклик, щоб урятувати людей на воді. Але замість драматичного порятунку на них чекала несподіванка.

У Новій Зеландії відбулася рятувальна операція, яка мала всі шанси стати справжнім героїчним подвигом, але несподівано перетворилася на анекдот. Усе почалося з того, що стурбований громадянин побачив двох "плавців", які, здавалося, боролися за життя біля узбережжя Матуа.

Не гаючи часу, на місце події були спрямовані рятувальники берегової охорони, поліція та навіть вертоліт Aerocool, пише SunLive. Всі готувалися до складної операції, уявляючи драматичні сцени порятунку. Однак, коли рятувальники дісталися місця, то виявилося, що "жертвами" стали два гусаки.

Як повідомили в поліції, пошуки припинили через 45 хвилин, коли з'ясувалося, що пернаті "потопельники" зовсім не потребують допомоги – вони просто плавали та насолоджувалися життям.

"Краще перестрахуватися, ніж шкодувати", – заявив речник берегової охорони.

Тим часом гуси, не підозрюючи про свою раптову популярність, спокійно продовжили свою прогулянку водами Нової Зеландії.

Нагадаємо, не так давно у Варшаві медики і копи приїхали на виклик та реготали, коли виявили, кого треба рятувати. Швидку допомогу і поліцію викликала спантеличена жінка.

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