"Риба судного дня": дайвер натрапив на морську істоту, яка віщує катастрофи (фото)

Король лососів / © Тед Джуда

Реклама

Дайвер Тед Джуда став свідком неймовірного явища у затоці Монтерей, зустрівши молоду особину короля лососів. Ця рідкісна срібляста риба зазвичай мешкає на величезній глибині, а її поява біля поверхні здавна оповита містичними легендами про майбутні природні катаклізми.

Про це повідомляє SFGATE.

Зустріч з «рибою судного дня»

Коли Джуда вирушає на дайвінг біля узбережжя затоки Монтерей, він зазвичай спочатку пливе поверхнею до точки занурення, а вже там опускається під воду. Та зранку 30 грудня ситуація була незвичною: вода біля пляжу МакЕбі виявилася напрочуд прозорою.

Реклама

«Я вирішив просто занурити обличчя у воду й подивитися навколо», — розповів дайвер.

За лічені секунди його погляд упіймав об’єкт, схожий на лезо. До нього, як помітив чоловік, була приєднана «хвилеподібна річ». Джуда миттєво виринув і звернувся до дружини: «Тут унизу є щось неймовірне».

Згодом морський біолог Акваріума затоки Монтерей визначив, що це — молодь короля лососів, рідкісної стрічкової риби, яка зазвичай мешкає на глибині близько 2000 футів (близько 600 м). Побачити цю дивовижну істоту живою вдавалося одиницям. Такі зустрічі майже завжди викликають не лише захоплення, а й занепокоєння — через японську легенду, згідно з якою поява стрічкових риб передвіщає землетруси й цунамі.

Для самого Джуди ця мить стала абсолютним щастям і символічною вершиною життя, нерозривно пов’язаного з океаном.

Реклама

Що дайвер зробив з цією рибою?

Спочатку Джуда лише спостерігав за плавними, хвилеподібними рухами риби, довжину якої він оцінив у 8–9 дюймів (близько 22 см). Вона мала витягнуте сріблясте тіло, яскраві шипи на голові та кілька тонких плавців і ниткоподібних відростків, схожих на щупальця медузи.

Риба трималася вертикально й упевнено рухалася як вгору-вниз, так і горизонтально. Коли Джуда опустився на її рівень, вона піднялася до поверхні та зависла там, мерехтячи в ідеальному світлі. Через вузьке, наче напилок, тіло її складно було побачити спереду. А щойно Джуда намагався зайти збоку, вона розверталася так, щоб показати найтонший профіль.

«Було таке враження, ніби вона знала, як ставати невидимою», — згадував Джуда.

Згодом він почав знімати рибу на GoPro, іноді встигаючи зафіксувати її з боку. Дружина, розуміючи винятковість моменту, трималася далі, фотографуючи Джуду разом із рибою. Приблизно через три хвилини він вирішив припинити знімання і дати істоті спокій.

Реклама

«Я подумав: „Я не хочу просити в тебе більше. Ти неймовірна істота“. І я відпустив її», — розповів дайвер.

Король лососів / © Тед Джуда

Після цього подружжя продовжило занурення за планом.

Реакція інших дайверів на рибу

Повернувшись до Петалуми, Джуда переглянув матеріали й опублікував кілька фото у Facebook-групі дайверів, поцікавившись, чи хтось знає, що саме він зафіксував. Реакція була миттєвою й надзвичайно емоційною.

«Шалено круто! Тобі неймовірно пощастило!» — написав один із користувачів.

Реклама

«Купи лотерейний білет!» — пожартував інший.

Дехто порадив поділитися знімками з Акваріумом затоки Монтерей та Каліфорнійською академією наук. Утім, представник акваріума вже був у курсі.

«Я старший колекціонер (морський біолог) Акваріума затоки Монтерей уже 25 років. Я вже поділився цим із провідними іхтіологами Каліфорнії. Це молодь короля лососів, Trachipterus altivelis. Це другий такий випадок, зафіксований цього року! Дуже круто!» — написав Кевін Леванд.

Інші учасники групи нагадали, що поява стрічкових риб на мілководді в Японії здавна вважалася провісником землетрусів і цунамі, а хтось навіть назвав її «рибою судного дня». Водночас з’ясувалося, що ця легенда стосується близького родича короля лососів — веслоноса (oarfish).

Реклама

Дайвер Тед Джуда і король лососів / © Тед Джуда

Легенди про «рибу судного дня»

Ще у XVII столітті японські рибалки називали цих істот «рюґу но цукай», що приблизно означає «посланець із палацу морського бога». Побачити глибоководного веслоноса на мілководді вважалося поганою ознакою — передвісником землетрусів. Остаточно ця слава закріпилася 2011 року, коли близько 20 таких риб викинуло на берег незадовго до найпотужнішого землетрусу в історії Японії та подальшого цунамі.

У спільноті точилися жваві дискусії щодо того, чи бачив Джуда веслоноса, чи саме короля лососів, однак думка представника акваріума вважається найавторитетнішою.

Для самого Джуди значення цієї події було очевидним. Він назвав пережите «подією раз у житті».

«Для мене було честю її побачити», — резюмував дайвер.

Реклама

Нагадаємо, торік на мексиканському пляжі півострова Баха-Каліфорнія серфінгісти виявили масивну «риба судного дня», що викликало побоювання щодо наближення цунамі чи землетрусу. Срібляста істота завдовжки з дошку для серфінгу була врятована молодими людьми, які віднесли її назад до океану.