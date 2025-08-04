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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Риба впала з неба і викликала пожежу в Канаді — деталі дивного інциденту

У Британській Колумбії риба, яку випустив птах, зачепила електролінії, спричинила іскру та підпалила суху траву. Пожежу вдалося швидко загасити.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки пожежі

Наслідки пожежі / © The New Yourk Times

В селищі Ешкрофт, що у провінції Британська Колумбія, невелика пожежа на відкритій місцевості та короткочасне знеструмлення виникли не через блискавку або людську недбалість, а через птаха.

Про це повідомляє The New York Times.

За версією місцевої пожежної служби Ashcroft Fire Rescue, все сталося, коли скопа — хижий птах — випустила з кігтів спійману рибу. Видобуток під час падіння зачепив лінії електропередач, спричинивши іскри, які впали на суху траву. Загоряння охопило площу менш ніж акр, і його вдалося швидко локалізувати завдяки допомозі місцевих фермерів і працівників енергокомпанії BC Hydro.

Найближча річка, де, ймовірно, скопа зловила рибу, розташована за дві милі від місця пожежі.

Риба зачепила лінії електропередачі, викликавши іскри, які потрапили на суху траву і спричинили пожежу. / © The New Yourk Times

Риба зачепила лінії електропередачі, викликавши іскри, які потрапили на суху траву і спричинили пожежу. / © The New Yourk Times

Причина, з якої птах випустив здобич, залишається точно невідомою. У пожежній службі припустили, що винна спека й розмір риби, від чого птах просто втомився і відпустив її. Неофіційна версія, з іронією: скопа “просто захотіла варену рибу”.

Унаслідок інциденту тимчасово було відключено електропостачання в Ешкрофті — селищі з населенням понад 1500 осіб, за 340 км від Ванкувера.

Птах залишився неушкодженим, а ось рибі пощастило менше — її знайшли обвугленою.

Нагадаємо, на збройовому заводі в Румунії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила тисячі набоїв. Слідство не виключає диверсії. Збитки — понад €400 тисяч.

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