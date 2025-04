Реклама

В Індонезії рибалка витягнув потопельника, якого віднесло в океан.

Про це повідомляє Need To Know.

Потерпілий на ім’я Діка був у воді зі своїм родичем Ахмадом, коли їх обох віднесло течією. Ахмаду вдалося врятуватися, але Діка віднесло приблизно на 400 метрів від берега.

Стурбовані родичі закричали про допомогу і декілька місцевих жителів об’єднали зусилля, щоб врятувати чоловіка.

Оператор дрона і місцевий рибалка використовували своє обладнання, щоб закинути жертві волосінь.

Оператор на ім’я Гам прив’язав кришку від пінопластової коробки-холодильника до волосіні рибалки і доправив її до місця, де перебував потерпілий, за допомогою свого дрона.

Діка використав кришку з пінопласту як поплавок і прив’язав волосінь до своєї руки, щоб рибалка зміг його витягнути.

Неймовірний порятунок відбувся 10 квітня на пляжі Кетаванг Інда в Центральній Яві.

Використовуючи вагу свого тіла рибалка витягнув жертву на берег.

Рибалка врятував потопельника / © скриншот з відео

Місцеві віднесли Діка до прибережного кафе, щоб напоїти його водою. Потім його доправили до найближчого медичного центру в стабільному стані.

Очевидці несуть жертву до кафе / © скриншот з відео

