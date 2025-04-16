ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Рибалка врятував потопельника

Рибалка врятував потопельника / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв
Рибалка врятував потопельника

Рибалка дивом витягнув потопельника за допомогою вудки — фото

На допомогу прийшов чоловік із дроном.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Індонезії рибалка витягнув потопельника, якого віднесло в океан.

Про це повідомляє Need To Know.

Потерпілий на ім’я Діка був у воді зі своїм родичем Ахмадом, коли їх обох віднесло течією. Ахмаду вдалося врятуватися, але Діка віднесло приблизно на 400 метрів від берега.

Стурбовані родичі закричали про допомогу і декілька місцевих жителів об’єднали зусилля, щоб врятувати чоловіка.

Оператор дрона і місцевий рибалка використовували своє обладнання, щоб закинути жертві волосінь.

Оператор на ім’я Гам прив’язав кришку від пінопластової коробки-холодильника до волосіні рибалки і доправив її до місця, де перебував потерпілий, за допомогою свого дрона.

Діка використав кришку з пінопласту як поплавок і прив’язав волосінь до своєї руки, щоб рибалка зміг його витягнути.

Неймовірний порятунок відбувся 10 квітня на пляжі Кетаванг Інда в Центральній Яві.

Використовуючи вагу свого тіла рибалка витягнув жертву на берег.

Рибалка врятував потопельника / © скриншот з відео

Рибалка врятував потопельника / © скриншот з відео

Місцеві віднесли Діка до прибережного кафе, щоб напоїти його водою. Потім його доправили до найближчого медичного центру в стабільному стані.

Очевидці несуть жертву до кафе / © скриншот з відео

Очевидці несуть жертву до кафе / © скриншот з відео

Нагадаємо, в Індонезії 7-метровий пітон проковтнув бабусю. Жінку не вдалося врятувати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie