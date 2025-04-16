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Рибалка дивом витягнув потопельника за допомогою вудки — фото
На допомогу прийшов чоловік із дроном.
В Індонезії рибалка витягнув потопельника, якого віднесло в океан.
Про це повідомляє Need To Know.
Потерпілий на ім’я Діка був у воді зі своїм родичем Ахмадом, коли їх обох віднесло течією. Ахмаду вдалося врятуватися, але Діка віднесло приблизно на 400 метрів від берега.
Стурбовані родичі закричали про допомогу і декілька місцевих жителів об’єднали зусилля, щоб врятувати чоловіка.
Оператор дрона і місцевий рибалка використовували своє обладнання, щоб закинути жертві волосінь.
Оператор на ім’я Гам прив’язав кришку від пінопластової коробки-холодильника до волосіні рибалки і доправив її до місця, де перебував потерпілий, за допомогою свого дрона.
Діка використав кришку з пінопласту як поплавок і прив’язав волосінь до своєї руки, щоб рибалка зміг його витягнути.
Неймовірний порятунок відбувся 10 квітня на пляжі Кетаванг Інда в Центральній Яві.
Використовуючи вагу свого тіла рибалка витягнув жертву на берег.
Місцеві віднесли Діка до прибережного кафе, щоб напоїти його водою. Потім його доправили до найближчого медичного центру в стабільному стані.
Нагадаємо, в Індонезії 7-метровий пітон проковтнув бабусю. Жінку не вдалося врятувати.