Цікaвинки
1877
2 хв

Рибалка не повірив очам: у притоці Дунаю спіймали осетра, який вважався зниклим

Рибалка спіймав червонокнижного осетра, який вважався вимерлим у басейні Дунаю.

Руслана Сивак
Осетр

Осетр / © Державне агентство рибного господарства

У Хорватії в річці Драва сталося несподіване відкриття: рибалка зловив надзвичайно рідкісного осетра — шипа, який раніше був офіційно визнаний локально вимерлим у басейні Дунаю.

Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

За інформацією, оприлюдненою агентством, Міжнародний союз охорони природи (IUCN) ще 2021 року присвоїв цьому виду статус локально вимерлого в Дунаї, а в Україні він вважається «зниклим».

Унікального осетра, який сягав 1,76 метра завдовжки та важив 35 кг, виловили на території біосферного заповідника «Мура-Драва-Дунай» (відомого як «Амазонка Європи»). На щастя, після вилову рибу живою повернули назад до річки. Остання підтверджена згадка про шипа в цьому районі до цього моменту датувалася 2009 роком.

Рідкісний осетр, якого спіймали в Дунаї / © Державне агентство рибного господарства

Рідкісний осетр, якого спіймали в Дунаї / © Державне агентство рибного господарства

Хоча фахівці WWF зазначають, що виявлення однієї особини не є свідченням відновлення стабільної популяції, це надзвичайно важливий знак. Знахідка підтверджує, що в річці досі зберігаються природні умови, необхідні для виживання осетрових. Це відкриття вкотре підкреслює критичну важливість міжнародної співпраці, а також необхідності відновлення річкових екосистем та міграційних шляхів для збереження видів, які вважалися втраченими.

Рідкісний осетр, якого спіймали в Дунаї / © Державне агентство рибного господарства

Рідкісний осетр, якого спіймали в Дунаї / © Державне агентство рибного господарства

Осетрові — це дивовижні релікти, які пережили динозаврів, адже вони існують понад 200 мільйонів років. Проте сьогодні більшість з цих видів опинилася на межі зникнення через діяльність людини. Серед основних загроз:

  • будівництво гребель, які перекривають міграційні шляхи;

  • руйнування природних нерестовищ;

  • браконьєрство (зокрема заради чорної ікри).

Історично українські води були домом для шести видів осетрових. На жаль, два з них — осетер атлантичний та шип — у сучасних уловах уже не реєструються. Решта чотири види, які досі зустрічаються, мають статус «вразливий» або такий, що «зникає», і занесені до Червоної книги України.

Нагадаємо, на пляж у Північній Каліфорнії винесло гігантську двометрову рибу, яка спантеличила не лише відпочивальників, а й науковців усього світу. Виявилося, що це рідкісний вид гудвінкерської риби-сонце (Mola tecta), який зазвичай мешкає у Південній півкулі та був офіційно відкритий для науки лише 2017 року.

Біля узбережжя британського Корнуоллу дайвер випадково зустрів рідкісну рибу, яка за виглядом нагадує істоту з доісторичних часів.

У найтемніших куточках Світового океану, де сонячне проміння не пробивається навіть на метр, живе створіння, яке багато хто називає найпотворнішим на Землі.

1877
