Рибалка шукав черв’яків, а знайшов середньовічний скарб (фото)

Середньовічні монети, які знайшов рибалка у Швеції / © Адміністративна рада графства Стокгольм

Шведський рибалка випадково натрапив на один із найбільших срібних скарбів Середньовіччя в країні, коли шукав черв’яків біля свого літнього будинку. У мідному казані лежало понад 5 кг артефактів, включно з близько 20 тис. срібних монет і прикрас.

Про це повідомляє Popular Science.

Швед натрапив на скарб XII століття поблизу свого літнього будинку неподалік від Стокгольма. За повідомленням місцевої адміністрації, невідомий рибалка, шукаючи черв’яків біля своєї дачі, натрапив на старовинний мідний казан. Усередині виявили близько 13 фунтів (понад 5 кг) середньовічних скарбів. За попередніми оцінками, там може бути приблизно 20 тис. срібних монет, перстнів, підвісок та інших прикрас.

«Ймовірно, це один із найбільших срібних скарбів раннього Середньовіччя, коли-небудь знайдених у Швеції, ” — зазначила антикварка та представниця адміністративної ради округу Софія Андерссон.

Більшість монет датуються XII століттям. На деяких з них видно напис «KANATUS» — латинське ім’я короля Кнута Ерікссона. Народжений не пізніше 1140-х років, він правив середньовічною Швецією від 1172 до 1195 року.

На лицьовій стороні багатьох монет був зображений портрет короля Кнута Ерікссона / © Адміністративна рада графства Стокгольм

Правління Ерікссона збіглося з часом, коли письмові документи набували дедалі більшого значення у державному управлінні. Саме за його наказом відновили карбування королівських монет, припинене на два десятиліття попередніми правителями.

Історики називають його царювання відносно успішним — Ерікссон став першим шведським монархом після 1118 року, який помер природною смертю, тоді як більшість його попередників гинули у війнах або від хвороб.

Окрім монет із написом «KANATUS», у казані також знайшли рідкісні «єпископські монети», що карбувалися у Середньовічній Європі для духовенства. На них часто зображено єпископа з жезлом у правій руці та, ймовірно, церквою на звороті. Ці зображення свідчать, що церковні діячі активно співпрацювали з монархами і мали вагомий вплив у тогочасній Швеції.

Єпископальні монети носило духовенство, на звороті вони мали церковний малюнок / © Адміністративна рада графства Стокгольм

Наразі артефакти проходять лабораторний аналіз і реставрацію. Експерти припускають, що щасливий рибалка отримає щедру винагороду, якої вистачить йому на наживку до кінця життя.

Згідно зі шведським законодавством, будь-хто, хто знаходить «давній срібний скарб», має право на державну винагороду за свою знахідку.

До слова, мешканець французького міста Невіль-сюр-Сон знайшов на своєму подвір’ї справжній скарб — золоті монети та злитки, вартість яких оцінюється приблизно у 700 тис. євро. Чоловік натрапив на золото, коли копав басейн у саду. Походження знахідки залишається загадкою, оскільки колишній власник ділянки помер.