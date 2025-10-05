Рибалка впіймав рибу-монстра і поділився відео свого неймовірного улову

Риба / © скрін з відео

Американський рибалка поділився відео, де показав, як упіймав величезного інвазивного коропа, який шкодить водоймам США. Відео стало популярним у TikTok і привернуло увагу до проблеми захисту екосистем.

Про це пише видання TCD.

У США рибалка Джейс Віллі показав, як йому вдалося впіймати величезного «bighead carp» — вид інвазивних риб, який завдає шкоди місцевим водоймам. За словами відеокреатора North Star Fishing (@north.star.fishing), це 50-фунтовий короп і він офіційно вважається найшкідливішим інвазивним видом у країні.

Рибалка спіймав рибу на дамбі в Айові, де цей вид повністю освоїв водойму. Великі роти коропа дозволяють йому активно поглинати зоопланктон та водорості, випереджаючи місцеві види риб у боротьбі за їжу. Виловлювати таких риб дозволено, а випускати їх у водойми заборонено у всіх 50 штатах. Мертвих коропів можна використовувати як наживку для сомів або навіть приготувати суп.

Джейс Віллі розповів, що для нього це була «найбільша риба в житті», і на її впіймання знадобилось лише два закиди. Це свідчить про широку поширеність цього виду у водоймах США.

Фахівці Департаменту природних ресурсів Айови радять рибалкам активно виловлювати bighead carp, використовуючи потрійні гачки для ефективного очищення річок від інвазивного виду.

Водночас проблема інвазивних риб у США зростає: зараз налічується понад 50 видів, які загрожують місцевій флорі та фауні. Вони руйнують екосистеми озер, порушують харчові ланцюги та впливають на рибальство. Ці риби створюють несприятливі умови для життя, витісняючи ключові види та змінюючи екологічну структуру водойм. Bighead carp споживають значні обсяги їжі, необхідної для розвитку мальків риб та місцевих молюсків.

У коментарях під відео глядачі захоплювались розміром риби та вітали Джейса з такою вражаючою здобиччю. Один із користувачів написав: «Це як боротися з автомобілем», а інший додав: «Цей вид коропа я завжди підтримую виловлювати».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у селі Уляники, Київської області, він спіймав дзеркального коропа вагою 30,8 кг.