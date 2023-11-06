Рюкзак пасажира спалахнув у літаку: що стало причиною пожежі (відео)

Ручна поклажа пасажира спалахнула перед зльотом літака, що він назвав "одним із найстрашніших моментів у його житті".

Про це пише nypost.com.

Джиммі Леві перебував на своєму місці в літаку в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, коли він прокинувся від відчуття сильної спеки і одразу помітив, що його рюкзак спалахнув.

"Мене розбудила раптова і жахлива хвиля жару, яка, здавалося, стріляла мені в обличчя", - розповів 25-річний Леві. "Я одразу розплющив очі і помітив свій рюкзак, який спочатку був захований під сидінням, а тепер перетворився на вогненну кулю".

Перш ніж стюардеси змогли допомогти, учасник 18-го сезону American Idol почав відчайдушно топтати свою сумку, намагаючись загасити вогонь і не дати поширитися далі.

"Я думав, що хтось намагався напасти на мене, тому що я відомий політичний діяч і музикант", - сказав він. "Але після розслідування з'ясувалося, що в моєму рюкзаку виявився перегрітий портативний зарядний пристрій".

Після інциденту всім довелося евакуюватися з літака. Джиммі отримав декілька опіків на руках.

Неясно, який саме портативний зарядний пристрій спричинив пожежу, але аналогічний випадок стався раніше цього року. У липні павербанки VRURC були відкликані після того, як один із них загорівся під час рейсу. Внаслідок пожежі чотирьох бортпровідників було доставлено до лікарні через отруєння димом.

Нагадаємо, пілот розбив літак і провів ніч у болоті з алігаторами. Його врятували через 9 годин.

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