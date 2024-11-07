Рюкзак влетів у двигун літака з вантажного відсіку над океаном: чим це закінчилося (відео)

Момент потрапив на відео пасажира.
Рюкзак влетів у пропелер літака з вантажного відсіку, змусивши пілота здійснити аварійне приземлення.
Про це пише Need To Know.
На кадрах видно, як двомоторний літак Let L-410 летить над океаном, коли в пропелер раптово влітає сумка.
Двигун ненадовго зупиняється, а потім знову запускається і починає нерівномірно обертатися.
Пілот літака, що експлуатувався невеликою авіакомпанією Aerocord, був змушений здійснити екстрене приземлення.
На борту перебувало 18 переляканих пасажирів.
Літак вилетів із міста Чайтен у Чилі і прямував до Пуерто-Монт, що за 240 км звідти. Авіакомпанія Aerocord здійснює рейси за цим маршрутом щодня.
Рюкзак вилетів з багажного відсіку літака, оскільки двері були частково відчинені.
Пізніше авіакомпанія повідомила, що птах вдарився об фюзеляж, пошкодивши двері багажного відсіку і не давши їм зачинитися належним чином. Потім сумка вилетіла з багажника і влетіла в двигун.
Один з пасажирів розповів місцевим ЗМІ: "Ми відчули дуже сильний удар, а потім все почало трястися".
Пілот був змушений розвернутися і посадити літак у Чайтені.
Представник Aerocord прокоментував: "Про інцидент було повідомлено відповідні авіаційні органи, і після активації відповідних протоколів безпеки було ухвалено рішення повернутися до Чайтена".
Пасажирам довелося чекати понад чотири години, перш ніж знову сісти в літак, щоб полетіти до місця призначення, оскільки двері багажного відсіку не зачинялися належним чином. Врешті-решт вони прибули до Пуерто-Монт без подальших інцидентів.
Нагадаємо, пасажира побили після того, як він відчиняв аварійні двері літака під час польоту. Він ледь не знепритомнів.
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