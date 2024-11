Рюкзак влетів у двигун літака з вантажного відсіку над океаном: чим це закінчилося (відео)

Рюкзак влетів у пропелер літака з вантажного відсіку, змусивши пілота здійснити аварійне приземлення.

Про це пише Need To Know.

На кадрах видно, як двомоторний літак Let L-410 летить над океаном, коли в пропелер раптово влітає сумка.

Двигун ненадовго зупиняється, а потім знову запускається і починає нерівномірно обертатися.

Пілот літака, що експлуатувався невеликою авіакомпанією Aerocord, був змушений здійснити екстрене приземлення.

На борту перебувало 18 переляканих пасажирів.

Літак вилетів із міста Чайтен у Чилі і прямував до Пуерто-Монт, що за 240 км звідти. Авіакомпанія Aerocord здійснює рейси за цим маршрутом щодня.

Рюкзак вилетів з багажного відсіку літака, оскільки двері були частково відчинені.

Пізніше авіакомпанія повідомила, що птах вдарився об фюзеляж, пошкодивши двері багажного відсіку і не давши їм зачинитися належним чином. Потім сумка вилетіла з багажника і влетіла в двигун.

Один з пасажирів розповів місцевим ЗМІ: "Ми відчули дуже сильний удар, а потім все почало трястися".

Пілот був змушений розвернутися і посадити літак у Чайтені.

Представник Aerocord прокоментував: "Про інцидент було повідомлено відповідні авіаційні органи, і після активації відповідних протоколів безпеки було ухвалено рішення повернутися до Чайтена".

Пасажирам довелося чекати понад чотири години, перш ніж знову сісти в літак, щоб полетіти до місця призначення, оскільки двері багажного відсіку не зачинялися належним чином. Врешті-решт вони прибули до Пуерто-Монт без подальших інцидентів.

