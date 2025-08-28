Ризиковані операції з подовження ніг: скільки це коштує і через що проходять пацієнти

Операція зі збільшення зросту / © dailymail.co.uk

У Великій Британії стрімко зростає популярність екстремальної та болісної операції зі збільшення зросту. Сотні чоловіків, соромлячись свого низького зросту, готові платити тисячі фунтів, щоб поїхати до Туреччини і пройти хірургічну процедуру, яка обіцяє додати до 8 см.

Про це пише Daily Mail.

23-річний студент на ім’я Самі, який нещодавно пройшов цю операцію, поділився своїм досвідом. Він був глибоко невпевнений у собі через зріст 170 см. Побачивши історії успіху в соцмережах, вирішив поїхати до Стамбула, де вартість процедури становить близько 17 000 фунтів стерлінгів — набагато дешевше, ніж у британських клініках.

Як відбувається процедура і які ризики вона несе?

Операція полягає у хірургічному розсіченні кісток ніг і встановленні всередину металевих стрижнів. За допомогою спеціального пристрою пацієнт щодня подовжує стрижні на 1 мм, розтягуючи кістку. Це стимулює ріст нової кісткової тканини. Весь процес може тривати кілька місяців, а реабілітація займає від трьох до шести місяців.

«Це не тривіальна процедура» : Британські медичні експерти застерігають, що операція є складною і несе значні ризики: від пошкодження нервів та інфекцій до артриту суглобів та нездатності кісток зростися належним чином. У найгірших випадках можлива навіть втрата кінцівки.

Тяжкий період відновлення: Самі описує цей час як болісний, важкий і самотній. Він провів три місяці сам у орендованій квартирі, пересуваючись за допомогою ходунків, щоб мінімізувати ризик інфекції.

Попри всі труднощі та ризики, Самі задоволений результатом. За три місяці його зріст збільшився з 170 до 178 см.

«Це було боляче і важко… але зараз я в захваті від свого зросту, воно того варте», — каже він.

Хоча медики наполегливо не рекомендують проводити цю операцію з косметичних міркувань, чоловіки, такі як Самі, готові йти на цей ризик, щоб здобути впевненість у собі.

Нагадаємо, операції зі збільшення зросту, які раніше використовувалися для корекції асиметрії кінцівок, набули популярності як естетична процедура, особливо серед чоловіків. Туреччина стала світовим центром такої хірургії, пропонуючи значно нижчі ціни, ніж у країнах Європи або США.

Раніше повідомлялося, що чоловіча пластична хірургія в Україні стала справжнім трендом. Ще донедавна візит до пластичного хірурга вважався прерогативою виключно жінок. Але тепер ситуація стрімко змінюється. Українські чоловіки дедалі частіше звертаються до пластичних хірургів, аби «підкоригувати» фігуру або повернути молодий вигляд.