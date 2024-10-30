Садівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці (фото)

Місцеві обурилися її поведінкою.
У Чилі садівник міської ради полив зі шланга оголену жінку, яка вирішила помитися просто на вулиці.
Про це пише NTK.
На дивакуватих кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як працівник міської ради поливає пальму в громадському місці, в той час як жінка стоїть на вулиці внизу.
Вкрита піною, оголена дівчина ретельно миє спину, а потім повертається обличчям до садівника, вочевидь, щоб попросити про ще одне обливання. Садівник належним чином виконує прохання і повертає шланг на жінку.
Поки вона миє голову, садівник продовжує лити воду їй на голову.
Ці дивні сцени були зняті на прибережному курорті Ікіке 27 жовтня.
Відео отримало широке розповсюдження в мережі X, де спричинило обурення серед місцевих:
- Цю жінку треба заарештувати, це вже занадто. Чому ми повинні миритися з цими невдахами?
- Садівник так само винен
- Як огидно
- Дивно, що вона не застудилася від крижаної води
- Гігієна понад усе!
Нагадаємо, нещодавно в Австралії 5500 повністю голих людей зібралися на мосту. Усе це заради мистецтва.
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