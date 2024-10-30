Садівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці (фото)

У Чилі садівник міської ради полив зі шланга оголену жінку, яка вирішила помитися просто на вулиці.

Про це пише NTK.

На дивакуватих кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як працівник міської ради поливає пальму в громадському місці, в той час як жінка стоїть на вулиці внизу.

Вкрита піною, оголена дівчина ретельно миє спину, а потім повертається обличчям до садівника, вочевидь, щоб попросити про ще одне обливання. Садівник належним чином виконує прохання і повертає шланг на жінку.

Садівник полив зі шланга оголену жінку / Фото: Jam Press

Поки вона миє голову, садівник продовжує лити воду їй на голову.

Ці дивні сцени були зняті на прибережному курорті Ікіке 27 жовтня.

Садівник полив зі шланга оголену жінку / Фото: Jam Press

Відео отримало широке розповсюдження в мережі X, де спричинило обурення серед місцевих:

Цю жінку треба заарештувати, це вже занадто. Чому ми повинні миритися з цими невдахами?

Садівник так само винен

Як огидно

Дивно, що вона не застудилася від крижаної води

Гігієна понад усе!

Нагадаємо, нещодавно в Австралії 5500 повністю голих людей зібралися на мосту. Усе це заради мистецтва.

Читайте також: