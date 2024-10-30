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Садівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці (фото)

Садівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці (фото)

Садівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці (фото)

Садівник полив зі шланга оголену жінку / Фото: Jam Press

Місцеві обурилися її поведінкою.

У Чилі садівник міської ради полив зі шланга оголену жінку, яка вирішила помитися просто на вулиці.

Про це пише NTK.

На дивакуватих кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як працівник міської ради поливає пальму в громадському місці, в той час як жінка стоїть на вулиці внизу.

Вкрита піною, оголена дівчина ретельно миє спину, а потім повертається обличчям до садівника, вочевидь, щоб попросити про ще одне обливання. Садівник належним чином виконує прохання і повертає шланг на жінку.

Садівник полив зі шланга оголену жінку / © Jam Press
Садівник полив зі шланга оголену жінку / Фото: Jam Press

Поки вона миє голову, садівник продовжує лити воду їй на голову.

Ці дивні сцени були зняті на прибережному курорті Ікіке 27 жовтня.

Садівник полив зі шланга оголену жінку / © Jam Press
Садівник полив зі шланга оголену жінку / Фото: Jam Press

Відео отримало широке розповсюдження в мережі X, де спричинило обурення серед місцевих:

  • Цю жінку треба заарештувати, це вже занадто. Чому ми повинні миритися з цими невдахами?
  • Садівник так само винен
  • Як огидно
  • Дивно, що вона не застудилася від крижаної води
  • Гігієна понад усе!

Нагадаємо, нещодавно в Австралії 5500 повністю голих людей зібралися на мосту. Усе це заради мистецтва.

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