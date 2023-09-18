Садівник виростив гігантську цибулину: яка її вага (фото)

Овоч, можливо, поб'є світовий рекорд.
Садівник із Великої Британії привіз на виставку у Північному Йоркширі гігантську цибулину вагою 8,97 кг.
Про це пише nypost.com.
Організатори вважають, що цей гігантський овоч може встановити світовий рекорд.
Об'ємна цибулина Гарета Гріффіна побила минулий рекорд у 8,47 кг, встановлений 2014 року.
Організатори виставки розмістили фото на своїй сторінці в Instagram, де повідомили, що чекають на перевірку експертів Книги рекордів Гіннеса.
"Цікаво, скільки цибулинних кілець ти зможеш зробити з цього?" — замислився один юзер. Інший пожартував: "Думаю, я б заплакав, якби побачив це!".
У "їстівному" павільйоні виставки можна знайти й інші овочі-гіганти, серед яких капуста, огірок та морква.
Нагадаємо, у Херсоні серед руїн кавун проріс просто на дорозі та достиг. Цікаво, що його ніхто не посмів зірвати.
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