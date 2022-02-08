Садівники майбутнього: в Австралії вирішили саджати дерева за допомогою дронів

Дрон може висадити 40 тис. капсул протягом дня.

В Австралії вирішили саджати дерева за допомогою дронів. Нині цей спосіб тестують. Ініціатори вважають, що такий спосіб може допомогти вирішити проблему вирубування лісів.

Чи буде спосіб ефективним, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 8 лютого.

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Із невеликого чорного безпілотника одна за одною вилітають коричневі кульки - це органічні капсули. Усередині - насіння і добрива. Згодом вони перетворять оцю галявину на ліс. Такий унікальний метод саджання дерев за допомогою дронів вигадала місцева біо-компанія. Робота її спеціалістів починається із дослідження грунту. Далі - вибір насіння, підбір поживних речовин та формування вантажу для літального апарату.

Від такого методу, переконують у компанії, одні переваги. "Одна людина висаджує 800 дерев на день, а дрон висаджує 40 тисяч капсул на день. Тут велика різниця, по-перше. По-друге, дрони можуть потрапити в ті місця, куди не дістанеться людина", - каже генеральний директор і співзасновник AirSeed Technologies Ендрю Уокер.

В Австралії тестують спосіб саджання дерев за допомогою дронів | Новини світу

Переваги повітряного садівництва оцінили і екологи. За їхніми словами, вирубування лісів - один з факторів катастрофічно великої кількості вуглецю у світі. Через вуглець виникає парниковий ефект і збільшується температура повітря. Нові ж дерева мають компенсувати усі втрати і водночас охолодити землю.

"Відновлення лісів потрібне для поглинання вуглецю та утворення кисню. А ще для біорізноманіття. Це допоможе у боротьбі зі зміною клімату. Однак потрібно саджати величезні площі щороку. Ну, і звичайно необіхідна достатня кількість опадів", - каже директор Дослідницького центру зміни клімату, Університет Нового Південного Уельсу професор Енді Пітман.

Якщо метод австралійської компанії буде успішним, найближчим часом його почнуть тестувати і в інших регіонах світу. Передовсім в Африці, де нині й так мало рослинності. Щоправда, поки усі висаджені ліси почнуть діяти на користь планеті, то піде не один десяток років. Їм ще треба дати підрости.