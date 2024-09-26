"Сам Джек Деніел сказав би, що це занадто": Мережу приголомшили фото будинку на продаж (фото)

В оголошенні зазначено, що будинок особливий, адже має сільський шарм у поєднанні зі сучасним комфортом.

Власники будинку в американському Керролтоні, штат Техас, опублікували оголошення про його продаж на сайтах з нерухомістю. Проте людей шокувала не ціна оселі, а стіна на кухні господарів.

Про це повідомляє Realtor.com.

Агент з нерухомості розповів, що сам будинок, який був зведений ще в 1970-х, має особливу ауру. Проте надзвичайної популярності він набув завдяки стіні на кухні, яка вщент заставлена полицями з віскі. Це викликало хвилю дотепних коментарів у соціальних мережах, де користувачі дивувалися колекції власників.

Фото: realtor.com

Що являє собой американский будинок – мрія поціновувачів віскі

Будинок площею 160 кв м виставлений на продаж за 400 тисяч доларів. І поки потенційні покупці уявляють, яку там можна влаштувати вечірку, агенти кажуть, що алкоголь не перейде до нових власників. Хоча господарі насправді "відкриті до переговорів".

"Ми знали, що це дуже особливе. Саме стіна з бурбоном привернула всю увагу", – каже агент з нерухомості.

Теперішні власники справді є колекціонерами міцних напоїв, і сприймають поповнення запасів, як хобі. Вони встановили спеціальні стелажі для своєї великої колекції бурбону.

Фото: realtor.com

Що сказав би творець бренду

Користувачі соцмереж не втрималися, щоб не обговорити це.

"Сам Джек Деніел (Джаспер Ньютон Деніел, він же Джек Деніел – творець найпопулярнішого американського бренду віскі – ред.) сказав би, що тут забагато алкоголю для одного будинку", – написав один із користувачів.

Додамо, що у будинку, окрім кухні, є ще три спальні та дві ванні кімнати. А сама будівля схожа на гірське шале. На задньому дворі власники встановили відкритий басейн і відпочинкову зону.

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