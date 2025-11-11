Зуб / © Credits

У Китаї чоловік ледь не позбувся всіх зубів після того, як спробував виготовити протези власноруч, використавши матеріали, придбані онлайн.

Про це пише Oddity Central.

Його історія стала вірусною після того, як стоматологиня Лю з міста Тяньцзінь опублікувала фото наслідків експерименту.

Літній пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на біль і неможливість нормально жувати. Його зуби були вкриті твердою коричневою речовиною, яка виявилася саморобними протезами зі смоли.

За словами лікарки, чоловік не хотів витрачати гроші на професійне виготовлення, тому замовив матеріали в інтернеті всього за 5 юанів (приблизно 30 гривень).

«Він не хотів витрачати гроші на протези і сказав, що лікарня нічого не зробить. Я відповіла, що ми теж не можемо допомогти, бо все надто запущено», — розповіла Лю у соцмережі Weibo.

Зуби пенсіонера / © Weibo

Стоматологиня пояснила, що саморобні протези були повною катастрофою — смола не застигла належним чином, перетворившись на щільну масу, яка вкрила зуби й зацементувала рот.

Якщо не знайдеться лікар, готовий ризикнути й видалити цю речовину, чоловік може втратити всі зуби.

Медики закликають не повторювати цей небезпечний експеримент і нагадують: будь-яке стоматологічне втручання має виконувати лише фахівець.

