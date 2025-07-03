"Саме він допоміг": 108-річна жінка розкрила неочікуваний секрет свого довголіття

Кавовий лікер, який так полюбляє Есперанса / Фото: tartasafabrica.es

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В Іспанії живе 108-річна жінка, яка поділилася деякими секретами свого довголіття. Зокрема вона здивувала зізнанням про один напій, який вона вживає щодня перед їжею.

Про це пише Mirror.

Незважаючи на те, що Есперанса Кортіньяс належить до менш ніж 0,01 відсотка населення світу, яке дожило до 100 років, вона все ще танцює, подорожує автобусом і веде активне соціальне життя.

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Есперанса живе зі своєю 76-річною донькою Марі Кармен у їхній квартирі в Оренсе на півночі Іспанії. В інтерв’ю місцевій радіостанції COPE вона пояснила, що ключ до досягнення 108-річчя — це «праця, активність, здорове харчування, бадьорість та веселощі».

Щодо свого трудового життя, вона заявила: «Я наполегливо працювала все своє життя з дитинства, коли доглядала за коровами, що дуже мені допомогло». Есперанса також цінує здорове харчування, особливо «такі продукти, як овочі чи фрукти», хоча й наголосила, що «можу їсти все».

Але те, що завжди є у її повсякденному раціоні, це «шот кавового лікеру», і вона зазначила, що «перед тим, як прийти на радіо, вона вже випила свою порцію кавового лікеру», традиційного напою в цьому регіоні Галісії.

Як повідомляє Cope.es, Есперанса встає об 11 ранку, а перед їжею вже п’є свою порцію кавового лікеру, відомого як Licor Café. Її донька готує їжу, і зазвичай близько 13:00 вони насолоджуються обідом із місцевих продуктів.

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Після відпочинку, хоча Есперанса ніколи не спить вдень, близько 16:00 вона виходить з дому та сідає на автобус, який довозить її до центру міста, щоб поїхати до будинку пенсіонерки, де вона грає в карти з друзями. Есперансі це дуже подобається, і вона зазначає, що «у мене багато друзів, і ми чудово проводимо час».

Від понеділка до суботи вдень жінка грає в карти, але по неділях танцює. Есперанса зазначила, що «я багато танцювала у своєму житті, і мені це завжди подобалося». Зараз вона танцює не так багато, бо минулого року зламала стегно, і, хоча вона повністю одужала, жінка обережно ставиться до танців і присвячує їм лише один день на тиждень.

Після гри в карти чи танців у неділю після обіду, близько 20:00 Есперанса повертається автобусом додому, де зазвичай вечеряє зі склянкою молока та слухає радіо, а також ввечері вмикає телевізор, щоб лягти спати близько 23:00. Есперанса стверджує, що добре спить.

Важливість соціалізації

Столітня жінка наголосила, що підтримує «постійний зв’язок з родиною та друзями», і ця товариськість «дуже допомогла їй» у довголітті. Її донька Марі щодня насолоджується її товариством і запевнила, що «багато людей підходять до неї на вулиці, ніби вона знаменитість».

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Есперанса також не боїться далеких поїздок і кілька тижнів тому поїхала поїздом до Аліканте, звідки їхати п’ять годин, щоб побачити свою доньку, яка там живе.

Столітня жінка любить мати гарний вигляд, носить сукні всіх кольорів, «у неї до трьох шаф одягу», завжди розчісує волосся та фарбує губи.

Есперанса вважає, що «життєрадісність і бажання жити» дозволяють їй насолоджуватися життям «день за днем, місяць за місяцем і рік за роком».

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири ключові фактори довголіття, які допоможуть прожити до 100 років.

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