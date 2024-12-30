Самотні жінки влаштовують фотосесії з фальшивим вагітним животом: дивна причина нового тренду – фото

Критики попереджають, що тренд може призвести до нереалістичних очікувань в інших людей.

У Китаї соціальні мережі охопила нова мода — молоді незаміжні жінки, які не є вагітними, надягають фальшиві животи заради фотосесій.

Про це повідомляє SCMP.

Так звана тенденція "заздалегідь підготовлених фотосесій" полягає в тому, що жінки сподіваються зафіксувати важливі моменти, поки вони ще в розквіті сил.

Це шокувало багатьох китайських батьків, які дивуються, як "незаміжня, але вагітна", що колись вважалося ганебним у традиційній китайській культурі, тепер стала популярною серед покоління Z.

У країні продовжує спостерігатися тенденція низького рівня укладання шлюбів, а також зниження народжуваності. За перші дев'ять місяців 2024 року лише 4,75 мільйона пар зареєстрували шлюб, згідно з даними Міністерства цивільних справ.

Однак на тлі цього спаду захоплення "готовими фотографіями з вагітністю" набуло загальнонаціонального розголосу після відео, розміщеного в Інтернеті Мейзі Геге, представницею покоління Z з провінції Хунань, яка має понад 5,7 мільйона підписників на одній з найбільших соціальних платформ.

13 жовтня вона поділилася кадрами з фотосесії для вагітних: "Поки я ще струнка, я взяла фальшивий живіт, щоб зробити фото для вагітних, і насолоджувалася заздалегідь підготовленим життям. Я навіть зробила це зі своєю найкращою подругою!" — розповіла інфлюенсерка.

У Китаї жінки влаштовують фотосесії фальшивої вагітності / Фото: Baidu

Жінка, яка побачила відео, сказала: "Я дізналася щось нове. Я куплю собі фальшивий живіт і буду фотографуватися, поки я ще найстрункіша!" На це блогерка відповіла: "Це дуже розумно".

Інша 26-річна жінка розповіла, що вже зробила свої "вагітні" фото в 23 роки, попри те, що ще не була заміжня, а третя сказала, що зробила весільні фото в 22 роки, "на випадок, якщо до 30 років у мене з'являться зморшки".

У Китаї жінки влаштовують фотосесії фальшивої вагітності / Фото: Baidu

Популярність таких фотографій зумовлена бажанням жінок мати гарні фото під час вагітності незалежно від змін у тілі на пізніх термінах.

Однак громадськість занепокоєна тим, що вони зміцнюють стандарти краси "білих, струнких і молодих", сприяючи занепокоєнню молодих матерів щодо зовнішнього вигляду та обрисів тіла.

На фотографіях часто можна побачити, що жінки повинні зберігати молоду, струнку фігуру під час вагітності, що, на думку критиків, є явно нереалістичним очікуванням.

Це захоплення спричинило жартівливі та жваві дискусії серед китайських користувачів Мережі, і одна людина сказала: "Я сфотографую свій 70-й день народження зараз, а потім викладу їх у соціальні мережі. Так я матиму молодший вигляд!" Інший пожартував: "Я знайду час, щоб зробити свої похоронні фотографії перед смертю".

Нагадаємо, жінка пообіцяла розлучитися з коханим, який хоче назвати сина на честь породи собак. Люди не могли втриматися від сміху, почувши його варіант.

Читайте також: