"Санта-Клаус" застряг у вентиляційній трубі під час спроби пограбування казначейства – відео

Його врятували пожежники.
У Чилі підозрюваний потенційний грабіжник застряг у вентиляційній трубі на даху.
Про це повідомляє Need To Know.
Він намагався пограбувати головне казначейство у Вінья-дель-Мар, але застряг у вузькому просторі.
У відео, яке з'явилося в Мережі, він каже пожежнику, який його знайшов: "Я в біді. Друже, допоможи мені, будь ласка. Мені холодно".
Його схопили після того, як спрацювала охоронна сигналізація будівлі.
Речник поліції Леонардо Карденас повідомив, що пожежну бригаду викликали, щоб врятувати підозрюваного з металевої труби, після чого його з незначними травмами доставили до лікарні. Він заявив: "Особа була заарештована за спробу пограбування і сьогодні вранці була доставлена під вартою до Гарантійного суду". Карденас додав, що підозрюваний є "відомим злочинцем з довгим кримінальним минулим".
Розслідування триває.
Нагадаємо, чоловік, якого уряд оголосив мертвим, пішов на злочин, щоб довести, що він живий. Він вдався до відчайдушного кроку.
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