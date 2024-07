"Санта-Клаус" застряг у вентиляційній трубі під час спроби пограбування казначейства – відео

У Чилі підозрюваний потенційний грабіжник застряг у вентиляційній трубі на даху.

Про це повідомляє Need To Know.

Він намагався пограбувати головне казначейство у Вінья-дель-Мар, але застряг у вузькому просторі.

У відео, яке з'явилося в Мережі, він каже пожежнику, який його знайшов: "Я в біді. Друже, допоможи мені, будь ласка. Мені холодно".

Його схопили після того, як спрацювала охоронна сигналізація будівлі.

Речник поліції Леонардо Карденас повідомив, що пожежну бригаду викликали, щоб врятувати підозрюваного з металевої труби, після чого його з незначними травмами доставили до лікарні. Він заявив: "Особа була заарештована за спробу пограбування і сьогодні вранці була доставлена під вартою до Гарантійного суду". Карденас додав, що підозрюваний є "відомим злочинцем з довгим кримінальним минулим".

Розслідування триває.

