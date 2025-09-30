- Дата публікації
Сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні "скарб"
Сантехнік під час ремонту бойлера був вражений знахідкою та показав його власниці будинку.
У Великій Британії сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні скарб - раритетний меч.
Про це пише mirror.co.uk.
Гелен Меткалф на платформі X опублікувала повідомлення, в якому розповіла про те, на що натрапив її сантехнік у її будинку.
Гелен написала: «Під час заміни мого бойлера сантехнік прокоментував: «Цей меч — найцікавіша річ, яку я коли-небудь бачив на чиємусь горищі!»
Жінка зазначила, що спочатку вона здивувалась через слова сантехніка, проте згодом теж була у захваті від знахідки.
Гелер розповіла, що вона аналізувала знахідку та встановила, що меч було виготовлено між 1805 і 1954 роками компанією Wilkinson Sword Co Ltd, яка раніше виготовляла мечі для піхоти.
У коментарі зазначили, що меч може мати приналежність до Королівських ВПС.
Така знахідка може коштувати від 225 до 1000 фунтів стерлінгів (12 463 - 55 393 грн).