Сантехнік ремонтував бойлер / © Unsplash

У Великій Британії сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні скарб - раритетний меч.

Про це пише mirror.co.uk.

Гелен Меткалф на платформі X опублікувала повідомлення, в якому розповіла про те, на що натрапив її сантехнік у її будинку.

Гелен написала: «Під час заміни мого бойлера сантехнік прокоментував: «Цей меч — найцікавіша річ, яку я коли-небудь бачив на чиємусь горищі!»

Меч, який знайшли у стіні. Фото: @BlondiieMama / © Соцмережа X

Жінка зазначила, що спочатку вона здивувалась через слова сантехніка, проте згодом теж була у захваті від знахідки.

Гелер розповіла, що вона аналізувала знахідку та встановила, що меч було виготовлено між 1805 і 1954 роками компанією Wilkinson Sword Co Ltd, яка раніше виготовляла мечі для піхоти.

У коментарі зазначили, що меч може мати приналежність до Королівських ВПС.

Така знахідка може коштувати від 225 до 1000 фунтів стерлінгів (12 463 - 55 393 грн).