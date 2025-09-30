ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

Сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні "скарб"

Сантехнік під час ремонту бойлера був вражений знахідкою та показав його власниці будинку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні "скарб"

Сантехнік ремонтував бойлер / © Unsplash

У Великій Британії сантехнік під час ремонту бойлера знайшов у стіні скарб - раритетний меч.

Про це пише mirror.co.uk.

Гелен Меткалф на платформі X опублікувала повідомлення, в якому розповіла про те, на що натрапив її сантехнік у її будинку.

Гелен написала: «Під час заміни мого бойлера сантехнік прокоментував: «Цей меч — найцікавіша річ, яку я коли-небудь бачив на чиємусь горищі!»

Меч, який знайшли у стіні. Фото: @BlondiieMama / © Соцмережа X

Меч, який знайшли у стіні. Фото: @BlondiieMama / © Соцмережа X

Жінка зазначила, що спочатку вона здивувалась через слова сантехніка, проте згодом теж була у захваті від знахідки.

Гелер розповіла, що вона аналізувала знахідку та встановила, що меч було виготовлено між 1805 і 1954 роками компанією Wilkinson Sword Co Ltd, яка раніше виготовляла мечі для піхоти.

У коментарі зазначили, що меч може мати приналежність до Королівських ВПС.

Така знахідка може коштувати від 225 до 1000 фунтів стерлінгів (12 463 - 55 393 грн).

Дата публікації
Кількість переглядів
595
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie