Сантехнік потягнув за мотузку в підлозі і знайшов скарб: під бетоном на нього чекали мільйони

Скарб (ілюстративне фото)

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Сантехнік під час ремонту вілли у Відні випадково знайшов замуровану в підлозі металеву скриню із золотими монетами. Вартість скарбу оцінили приблизно у 2,4 мільйона доларів.

Про це йдеться в матеріалі Popular Mechanics.

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Знахідку зробили у підвалі будинку в районі Пенцінг. Чоловік помітив мотузку, яка стирчала з бетонної підлоги, та спробував витягнути її. Коли це не вдалося, він почав розбивати бетон і виявив під ним іржаву металеву скриню.

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Усередині лежали золоті монети загальною вагою близько 30 кілограмів. На кожній із них було зображення композитора Вольфганга Амадея Моцарта. За повідомленнями медіа, монети датують періодом до Другої світової війни.

«Таке справді неймовірно. Я працюю на будівництві з 15 років. Часом знаходять кілька монет, але подібний скарб — це щось надзвичайне», — розповів чоловік німецькому токшоу Today.

За кілька днів до цього мотузку помітив інший працівник, однак не надав їй значення. Сантехнік же вирішив з’ясувати, до чого вона прикріплена, і зрештою дістав скриню з бетонної основи.

За даними німецьких медіа, відповідно до австрійських правил щодо знайдених скарбів, чоловік може претендувати на половину їхньої вартості. Інша частина має дістатися власнику нерухомості.

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Подібні знахідки періодично трапляються в Європі. Зокрема, у Великій Британії група шукачів виявила 2584 срібні монети XI століття вартістю близько 5,6 мільйона доларів, а в Чехії жінка під час прогулянки знайшла понад дві тисячі середньовічних срібних монет.

Раніше повідомлялось, що жителька США на ім’я Джорджія, яка переживала втрату батька, натрапила на несподівану знахідку під час розбору його особистих речей. У старій шафі, загорнутий у рушник, лежав старовинний кинджал, який, за попередніми оцінками, може датуватися XIX століттям.

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