Саудівська Аравія хоче побити новий рекорд: на велетенський аеропорт витратять майже 30 млрд доларів

Саудівська Аравія планує за шість років побити власний світовий рекорд і збудувати неймовірний "аеропорт майбутнього" вартістю майже 30 мільярдів доларів, що стане новим найбільшим летовищем у світі. Відкриття міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді заплановане на 2030 рік.

Про це пише Metro.

Аеропорт матиме шість гігантських злітно-посадкових смуг та 57 квадратних кілометрів будівель, 12 кв.км з яких будуть зайняті магазинами, салонами послуг, барами та ресторанами. Очікується, що 120 млн пасажирів, який щороку обслуговуватиме аеропорт, забезпечать торгівельним точкам стабільний потік клієнтів. Водночас люди зможуть з користю провести час в очікуванні посадки на борт.

Проєкт аеропорту підготувала компанія Foster&Partners, яка відома своїми проєктами автобусного термінала Мідтаун у Нью-Йорку та аеропорту Марселя. Новий аеропорт імені короля Салмана побудують на місці міжнародного аеропорту імені короля Халіда, який працює вже понад 40 років. Втім його термінали лише модернізують та включать у загальний комплекс нового летовища.

Наразі невідомо, які авіакомпанії виконуватимуть рейси з аеропорту короля Салмана. Але за попередніми оцінками, новий аеропорт дозволить створити близько 150 тисяч робочих місць – від операторів управління повітряним рухом до прибиральників.

Також очікується, що одразу після відкриття аеропорт зможе обслуговувати 120 млн пасажирів й через 20 років збільшить пасажиропотік до 185 мільйонів.

Поки будівництво нового аеропорту триває, найбільшим аеропортом світу залишається міжнародний аеропорт Даммама імені короля Фахда, який також розташований у Саудівській Аравії. Він функціонує з 1999 року, а його загальна площа становить 774 квадратних кілометра.

Нагадаємо, найбільший у світі приватний літак отримав назву "Маєток, який літає" та оснащений усім необхідним для стильного розкішного відпочинку. Там є спальня, ванна та навіть золоті сходи, які приведуть на найбільшу верхню палубу у світі.

Читайте також: