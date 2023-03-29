"Сценарій кінця світу": у ВООЗ попередили про загрозу для людства через стійкість до антибіотиків

Значно більше людей можуть померти від раніше виліковних інфекцій, таких як бактеріальна пневмонія, гонорея або сальмонела.

У ВООЗ попередили, що людство на сьогодні винайшло занадто мало нових ліків від смертельних супербактерій, які мають стійкість до антибіотиків.

Про це повідомляє NBC News.

Наприкінці 2022 року один із пацієнтів американського доктора Венса Фаулера – чоловік у віці 60 років, який повернувся до США після відвідин родини в Непалі – помер від бактеріальної інфекції. Він лікувався у найкращій медустанові країни з доступом до найсильніших антибіотиків. Але інфекція виявилася стійкою до ліків і лише поширилася.

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"Стійкість до антибіотиків – це справжня проблема, яка без будь-якого попередження може вплинути на життя кожного з нас у будь-який час. Нам не вистачає ліків", – сказав доктор Фаулер, фахівець з інфекційних захворювань Duke Health.

Чиновники з охорони здоров'я попереджали громадськість про стійкість до антибіотиків протягом десятиліть. Це стає ще актуальнішим на тлі майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я про лише кілька нових антибіотиків, які розробляються.

Попередні дані звіту ВООЗ змалювали жахливу картину: лише 27 нових антибіотиків від найнебезпечніших інфекцій перебувають на стадії клінічних випробувань розробки ліків. На противагу цьому 2020 року клінічні випробування проходили понад 1300 ліків від раку.

З випробуваних антибіотиків ВООЗ лише шість вважає достатньо інноваційними, щоб подолати стійкість до антибіотиків, і лише два з них здатні впливати на найстійкіші бактерії.

Також невідомо, чи спрацюють нові ліки, які проходять клінічні випробування. У період між 2017 і 2021 роками було схвалено лише один новий антибіотик – цефідерокол, який міг лікувати супербактерії зі списку найкритичніших ВООЗ. Йдеться про збудники, які можуть спричинити низку потенційно важких інфекцій у легенях, сечовивідних шляхах, вухах, крові, відкритих ранах або навіть головному та спинному мозку.

Стійкі до ліків бактерії стають дедалі поширенішими. Тільки у США щороку у понад 2,8 млн людей розвиваються стійкі до ліків інфекції. Понад 35 тис. людей помирають внаслідок цього.

Зазначається, що бактерії – не єдина проблема. Так, у США 2020 року кількість стійких до протигрибкових препаратів інфекцій, викликаних грибком Candida auris, зросла на 60%.

У всьому світі понад 5 млн людей помирають від стійкості до антибіотиків, що перевищує кількість смертей від ВІЛ, туберкульозу та малярії разом узятих. Про це повідомила керівниця відділу ВООЗ з антимікробної стійкості Валерія Гіганте.

"Стійкість до антимікробних препаратів є однією з головних глобальних загроз здоров’ю, з якими стикається людство. Ми більше не повинні називати це тихою пандемією. Ми повинні бути гучними і чіткими: це справді пандемія", – наголосила представниця ВООЗ.

Що більше бактерії та грибки піддаються дії антибіотиків або протигрибкових засобів, то більшою є ймовірність розвитку стійкості до цих ліків.

За даними ВООЗ, стійкість до антибіотиків різко зросла в перші дні пандемії коронавірусу, коли багато систем охорони здоров’я надмірно використовували ці ліки. Адже антибіотики не впливають на Covid, бо він викликаний вірусом, а не бактерією.

Якщо виробники ліків найближчим часом не почнуть розробляти нові антибіотики, світ може зіткнутися зі "сценарієм кінця світу", попередили представники ВООЗ. Так, більше людей можуть померти від колись виліковних інфекцій, таких як бактеріальна пневмонія, гонорея або сальмонела.

Нагадаємо, британські вчені попередили про можливий спалах бактеріальних інфекцій через зміну клімату.

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