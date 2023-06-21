"Шльопанці" – як краще сказати українською: ви будете здивовані

Як правильно буде українською "шльопанці", розповідає мовознавець.

Багато хто з українців використовує слово "шльопанці" чи "шльопки".

Однак як розповів відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко, краще не вживати це слово, та порадив, чим його замінити.

Сергій Авраменко зауважив, що "шльопанці" – це більш російське слово, хоча в Україні воно має розмовний відтінок.

Як правильно називати "шльопанці" українською

Вчитель назвав українське слово для позначення цього типу взуття. "Запам'ятайте, пантОфлі. Це м'які кімнатні туфлі без закаблУків".

Отже, потрібно казати українською не "шльопанці" а "пантОфлі", що може для деяких українців звучати незвично, але в будь-якому разі гарно.

Мовознавець пояснив і значення слова "закаблУки". ЗакаблУк – це задня частина взуття, що охоплює п'яту. І в жодному разі не кажіть "задник", адже це російське слово.

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