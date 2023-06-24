Що боїться колорадський жук: ефективні народні методи для боротьби зі шкідником без хімії

Спробуйте ці ефективні методи боротьби з колорадським жуком, щоб швидко і надовго позбутися шкідників на городі.

Чим колорадський жук небезпечний

Колорадські жуки і їхні личинки поїдають листя та плоди не лише картоплі, але й інших пасльонових. Зокрема, їх можна помітити на перці, баклажанах, томатах. Останнім часом не нехтують шкідники також і декоративними квітами, наприклад, петунією.

Всі ці рослини колорадські жуки можуть швидко знищити, адже комахи активно розмножуються. Всього лише одна самка колорадського жука відкладає на добу до 80 яєць.

Як швидко позбутися колорадського жука

На жаль, найнадійнішим способом боротьби з цими комахами захишається збирання жуків та їхніх личинок руками. Однак варто звернути увагу, що цей метод вимагає багато сил та часу, тому буде ефективним лише на невеликих ділянках. Для збирання колорадських жуків беруть відро та просто струшують комах з кущів. Щоб було зручніше можна використовувати звичайний віник.

Якщо у процесі збирання ви побачили личинок або яйця на листі, їх краще відразу обірвати. Колорадські жуки вважаються дуже живучими комахами, тому, щоб точно позбутися, потрібно їх спалити.

Щоб полегшити процес збирання комах, вигадали кілька народних методів. Наприклад, висаджують збоку грядки кілька рядків старої картоплі вже після того, як молода трохи підросла. Коли бульби зійдуть, вони переманять жуків і там їх буде простіше зібрати.

Ефективний засіб від колорадського жука: саморобні пастки

Для пасток можна використовувати консервні банки. Для приготування наріжте шматочками картоплю, замочіть її на добу у досить міцному розчині сечовини (на 1 літр води 1 склянка речовини), а потім викладіть в консервні банки. Пастки з отрутою від колорадського жука закопують уздовж картопляних грядок і перевіряють щодня. Також варто хоча б раз на тиждень міняти отруту на свіжу.

Що боїться колорадський жук: деревний попіл, квасоля та цибулинні

Вранці, коли на листі рослин все ще є роса, потрібно опудрити їх сухим деревним попелом. Також відмінно підійде кукурудзяне борошно. Не забудьте злегка присипати і ґрунт. Ці засоби вважаються токсичними як для самих комах, так і для їхніх личинок. Процедуру повторюють щоразу після дощу.

Ще одним ефективним засобом вважається додавання в лунку під час висаджування картоплі невеликої кількості деревного попелу, лушпиння цибулі і одну квасолину. Картоплі вони не нашкодять, а ось жуків точно виженуть з грядки.

Досвідчені городники рекомендують садити в міжрядді деякі рослини. Крім бобових спробуйте також календулу, кріп, горох, настурцію, базилік, мелісу, чорнобривці, запашний тютюн, часник або цибулю. Справа в тому, що у колорадських жуків добре розвинений нюх, тому вони не терплять запаху цих культур і ваші насадження будуть захищені.

Оброблення картоплі від колорадського жука: найкращі засоби

Існує кілька народних засобів, які допоможуть позбутися від колорадського жука:

гірчичний порошок та оцет — розчиніть у 10 л води 150 мл 9% оцту та 50 г гірчичного порошку. Ретельно обприскайте рослини сумішшю вранці і ввечері (якщо стоїть похмура, але не дощова погода, можна обприскувати також вдень). Обробляйте город 1-2 рази на тиждень.

— розчиніть у 10 л води 150 мл 9% оцту та 50 г гірчичного порошку. Ретельно обприскайте рослини сумішшю вранці і ввечері (якщо стоїть похмура, але не дощова погода, можна обприскувати також вдень). Обробляйте город 1-2 рази на тиждень. чистотіл — наповнити відро свіжим або сухим чистотілом, залити гарячою водою, прокип'ятити на слабкому вогні 15 хв. Відвар перед використанням розвести у воді (0,5 л на 10 л води).

— наповнити відро свіжим або сухим чистотілом, залити гарячою водою, прокип'ятити на слабкому вогні 15 хв. Відвар перед використанням розвести у воді (0,5 л на 10 л води). відвар полину, хвоща або кульбаби — потрібно прокип'ятити у відрі води 200 г свіжої зелені протягом 15 хв, тоді розчинити у 10 літрах води півлітра відвару, поливати вранці та ввечері.

— потрібно прокип'ятити у відрі води 200 г свіжої зелені протягом 15 хв, тоді розчинити у 10 літрах води півлітра відвару, поливати вранці та ввечері. листя волоського горіха — замочити у дуже гарячій воді 300 г листя, процідити та обприскати отриманим настроєм молоді паростки картоплі.

— замочити у дуже гарячій воді 300 г листя, процідити та обприскати отриманим настроєм молоді паростки картоплі. сода від колорадського жука — на відро води потрібно взяти 100 г соди та 0,5 л 9% оцту, розводять і відразу обприскують рослини.

Деякі городники також прикопують листя волоського горіха восени на тих грядках, де вони збираються висаджувати картоплю навесні.

Мульчування грядки від колорадського жука

Можна посипати міжряддя свіжою сосновою тирсою. Запах хвойних буде відлякувати комах і їхніх личинок від пасльонових, а самим рослинам жодним чином не нашкодить.

Мульчують грядки також соломою чи листям. Колорадські жуки, які перезимували в землі, не зможуть подолати досить щільний шар і просто загинуть. Додатково мульча зберігає вологу, заважає рости бур'янам і є відмінним місцем проживання богомолів, павуків, турунів, які поїдають колорадських жуків та їхніх личинок.

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