Що подарувати на Різдво домашнім улюбленцям: як битанці відзначають з домашніми улюбленцями свято

Які Різдвяні подарунки отримують в Британії домашні улюбленці, на кого витрачають більше — на собак чи кішок

80 відсотків опитаних цього року британців, власників домашніх тварин вважають, що їхні вихованці заслуговують на різдвяні подарунки, оскільки вони є частиною родини.

Було опитано понад 2000 осіб. Дослідження показало. що цього Різдва на подарунки собакам витрачено на 27 відсотків більше, ніж на котів — коти зазвичай отримають подарунків на суму 19 фунтів стерлінгів, а собаки — на 25 фунтів стерлінгів.

В рейтингу подарунків для собак на перших місцях істивні іграшки, вечеря з індички, ковдра, джемпер, нових ліжечок, гарний нашийник та нові іграшки. Водночас коти отримають під ялинку нові іграшки та дряпаки.

11% опитаних вважають, що поведінка їх котів не ідеальна, тому вони потраплять у список неслухняних Санти та не отримують цього Різдва подарунки, в той час, як серед собак до цього списку, на думку господарів потраплять лише 8%

72% британців вважають, що присутність домашньої тварини у Різдвяний вечір, робить святкування особливим, 23% готує для них особливу їжу, 16% опитаних сказали, що разом з ними будуть дивитися різдвяні фільми.

Подарунки для тварин

На основі опитування було складений список святкових традицій, яких дотримуються британці на Різдво та найкращих подарунків, які вони дарують домашнім улюбленцям. Подивіться, може він також надихне вас на різдвяний подарунок для кота чи собаки.

Топ 15 традицій та різдвяних подарунків для британських тварин

Нова іграшка Трохи нових ласощів Пакування подарунків таким чином, щоб всі члени сім'ї в тому числі тварини змогли їх відкрити самостійно. Спільний перегляд різдвяного фільму, обійнявшись на дивані. Спільна різдвяна вечеря всією сім'єю. Нове ліжко. Новий нашийник. Особлива різдвяна вечеря для тварин. Адвент-календар. Різдвяний джемпер. Нова зимова куртка для холодних прогулянок. Різдвяна листівка. Напій для тварин. Спільна поїздка в місця, куди дозволено брати домашніх тварин. Вивести їх на різдвяну трапезу

Читайте також: