Що може покращити смак кави та урізноманітнити її: 7 варіантів

Комусь вона потрібен для того, щоб прокинутися зранку. Для інших це важливий ритуал під час зустрічі із друзями. А є люди, котрі готові вивчати процес приготування від А до Я, шукаючи нові смаки та поєднання.

Чи можете ви уявити бодай день без кави? Якщо ні, то ви є справжнім поціновувачем цього ароматного напою.

У який спосіб можна покращити смак кави та урізноманітнити її – читайте далі.

1. Спеції

Кориця, імбир, ваніль, кардамон, гвоздику, аніс, кмин... Додати можна будь-яку, головне – у помірній кількості, щоб пряність підкреслила аромат, а не "забила" смак кави.

2. Вершкове масло

Так, вам не здалося. Вершкове масло з давніх-давен додавали у каву. Це надає напою ніжного смаку та м'якого аромату. Щобільше, це прекрасний вихід для людей, які не встигають поснідати. Кава з маслом чудово заміняє сніданок.

3. Мед

Те, що мед доречно додавати лише у чай, міф. Він прекрасно підкреслить витончений смак кави.

4. Алкогольні напої

Кака із додаванням коньяку, лікеру чи рому не лише вразить унікальним смаком, а й зігріє вас на прогулянці вечірнім засніженим парком.

5. Морозиво, зефір або шоколад

Поціновувачам солодкого точно сподобається кава з морозивом, яка має назву "Глясе". Також підійде зефір маршмелоу. А шоколад – це вічна класика! просто додайте трохи какао-порошку, стружки чи сиропу і насолоджуйтеся неперевершеним смаком.

6. Горіхи

Додайте до напою подрібнені обсмажені арахіс, мигдаль або фундук.

7. Цитрусова цедра

Натріть на дрібній терці трохи цедри апельсина, мандарина чи лимона. Це надасть каві неймовірний аромат!

Раніше ми писали про те, що у більшості людей ранок традиційно починається з кави. Її готують за різноманітними рецептами, однак вважається, що кава по-грецьки має ідеальний смак та аромат. Розповідаємо, як заварити каву в турці за грецьким рецептом, які рекомендації щодо приготування напою в чашці.

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