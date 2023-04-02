Що насправді означає абревіатура WC: люди дивуються, коли дізнаються правду

Словосполучення "водяний туалет" вперше було використано в Англії ще в 1870-х роках.

Люди в усьому світі бачили звичну абревіатуру WC, яка позначає громадський туалет, проте часто вони бувають здивованими, коли дізнаються, як вона розшифровується.

Про це пише mirror.co.uk

Дослідники зазначають, що у 19 столітті слово "туалет" не вимовлялося у суспільстві, як і тілесні функції, пов'язані з використанням туалету. А тому тоді придумали термін WC - "water closet" (водяний туалет). Таке позначення використовували для нового на той час туалету зі змивним бачком, особливо в громадських місцях.

Згідно з сайтом Plumbworld, присвяченим сантехніці, словосполучення "водяний туалет" вперше було використано в Англії ще в 1870-х роках. Спочатку відомий як "умивальник", він незабаром перетворився на "туалет" через популярність, а потім знову еволюціонував у "вбиральню".

Нагадаємо, експерт зі сну Мартін Сілі розповів, що одягнені на ніч шкарпетки можуть бути ключовим фактором для хорошого сну.

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