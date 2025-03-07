Що не можна робити з куркою перед приготуванням: багато хто допускається цієї помилки

Чому потрібно відмовитись від миття курятини перед приготуванням

Коли справа доходить до приготування страв з курки, багато хто з нас автоматично тягнеться до раковини, щоб промити м'ясо під проточною водою. Здавалося б, це логічно і гігієнічно, але насправді така звичка може становити серйозну загрозу для здоров'я.

Лікарі та експерти з безпеки харчових продуктів наполегливо рекомендують відмовитися від миття сирої курки перед приготуванням. Річ у тім, що на поверхні сирого м'яса можуть міститися небезпечні бактерії, такі як сальмонела та кампілобактер. Коли ви миєте курку під водою, ці бактерії не змиваються повністю, а навпаки, розлітаються по всій кухні.

Уявіть собі: крихітні крапельки води, що містять мільйони бактерій, потрапляють на губку для миття посуду, на робочі поверхні, на ручки кранів, на чисті овочі та фрукти, що лежать поруч. Таким чином, відбувається перехресне зараження, яке може призвести до харчового отруєння.

Дослідження показують, що краплі води з бактеріями можуть розлітатися на відстань до 80 сантиметрів. Під час миття курятини вода з бактеріями розбризкується на значну відстань, потрапляючи на руки, робочі поверхні, одяг та кухонне приладдя. Це явище, відоме як перехресне забруднення, є основною причиною харчових отруєнь.

Вчені наполягаються, що сиру курятину не можна мити

Згідно з останніми дослідженнями Агенції з харчових стандартів Великобританії, поширена практика миття сирої курятини перед приготуванням є небезпечною помилкою, яку допускають майже половина дорослих. Опитування, проведене серед 4500 британців, показало, що 44% з них миють курятину, перш ніж почати її готувати. Це, на жаль, сприяє поширенню кампілобактерій, які містяться в сирому м'ясі птиці.

Кампілобактерії є найбільш поширеною причиною харчових отруєнь у Великобританії, щорічно вражаючи близько 280 000 людей. Симптоми зараження включають діарею, біль у животі, лихоманку та загальну слабкість. Хоча в більшості випадків хвороба минає за кілька днів, іноді можуть виникнути серйозні ускладнення, такі як синдром подразненого кишечника або синдром Гієна-Барре, який вражає нервову систему. На жаль, в окремих випадках зараження кампілобактеріями може призвести до смерті, особливо вразливими є діти до п'яти років та літні люди.

Незважаючи на поширеність кампілобактерій, дослідження показало, що лише 28% опитаних британців чули про них, і лише третина з них знає, що основним джерелом цих бактерій є курятина. Водночас 90% опитаних знають про сальмонелу та E.coli.

Агенція з харчових стандартів закликає людей припинити мити сиру курятину і підвищує обізнаність про ризики зараження кампілобактеріями через перехресне забруднення.

Якщо не мити, то що робити

Єдиний надійний спосіб знищити небезпечні бактерії – це термічна обробка. Курку та інші види птиці слід готувати при температурі не менше 75°C. Це гарантує, що м'ясо буде безпечним для вживання.

Після обробки сирої курки необхідно ретельно вимити всі поверхні, які контактували з м'ясом: обробні дошки, ножі, тарілки. Також не забудьте ретельно вимити руки з милом.

Отже, наступного разу, коли ви збираєтеся готувати курку, забудьте про звичку мити її під водою. Натомість зосередьтеся на ретельній термічній обробці та дотриманні правил гігієни на кухні. Це допоможе вам захистити себе та свою сім'ю від харчових отруєнь.

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