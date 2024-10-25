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Що не так на зображенні дівчинки з кошеням: тест на уважність та зосередженість на 7 секунд

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Що не так на зображенні дівчинки з кошеням: тест на уважність та зосередженість на 7 секунд

Тест на уважність: що не так на картинці

Тест на уважність - що на картинці не так

Уважність, концентрація уваги вкрай важлива у багатьох аспектах нашого життя, і її тренування - дуже корисна справа. Ваша пам'ять, безпека, продуктивність роботи, багато іншого залежить від даної якості. Для розвитку і покращення уважності, пропонуємо, на перший погляд, простий тест, на якому за 7 секунд потрібно знайти невідповідність.

Що не так на картинці

На картинці ми бачимо дівчинку, яка сидить на підлозі своєї кімнати, гладить кошеня. Ніби-то нічого не звичайного. Але затаїлася помилка, яку за 7 секунд потрібно знайти. Отже, що не так на картинці? 

Тест на уважність: що не так на картинці / ©
Тест на уважність: що не так на картинці

Якщо не виходить побачити невідповідність за декілька секунд, можна розділити картинку на маленькі квадрати і продивлятися кожний.

Відповідь на картинці нижче.

Відповідь на тест на уважність / ©
Відповідь на тест на уважність

У кошеня два хвости.

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