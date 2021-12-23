Що пити на Новий рік-2022: головні напої святкового столу

Святковий новорічний стіл неможливо уявити без алкогольних напоїв.

Новорічні напої вже давно не обмежуються традиційними "шампанське - горілка". Сьогодні вибір безмежний і для тих, хто полюбляє хмільне сп'яніння, і для адептів здорового способу життя. Тому трохи креативу - і святкова вечірка буде яскравою, веселою і подарує безліч приємних спогадів.

Що пити на Новий рік - у матеріалі TCН.ua.

Міцний алкоголь

Міцні напої - це ті, в яких вміст алкоголю перевищує 20%. Найбільш відомі серед них: віскі, горілка, джин, бренді, ром, текіла, самбука.

Горілка

Досить бюджетно і ефективно, якщо стоїть мета швидко "підбадьорити" велику компанію. Кожен келишок супроводжується душевним тостом за "щастя і талан у новому році". І неодмінне правило - "до дна".

Фото: Facebook

Бренді

Міць бренді - 30-45% об. За ефектом практично та ж горілка, але букет більш благородний.

Фото: Facebook

Джин

Міць ялівцевої горілки - так називають цей напій, має 35-45% обертів. Він має потужний хвойний, пряний, терпкий смак. У чистому вигляді добре поєднується із закусками на основі сиров'яленого м'яса чи дорогими сортами сиру.

Фото: Facebook

Ром

Вміст спирту в цьому напої може доходити до 60%. Він має терпкий смак. Напій зазвичай подають як аперитив, а тому закускою можуть стати і легкі, і більш ситні страви.

Ром. / pixabay.com

Текіла

Чоловіки п'ють цей напій із сіллю та лаймом. Для жінок підійти може більш солодка варіація: замість солі - кориця, а замість лайма - апельсин.

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Віскі

Спокійне свято прикрасить пляшка хорошого віскі. Закусують його шоколадом, сирами або м'ясними стравами.

Фото: Facebook

Самбука

Самбуку називають анісовою горілкою, яка містить 38-42% спирту. Її краще пити холодною - з льодом.

Фото з відкритих джерел

Слабоалкогольні напої

Слабоалкогольні напої - це ті, відсотковий вміст алкоголю у яких до 20-22%. Серед таких напоїв популярні вина, шампанське, мартіні.

Вино

Вино - універсальний вибір для тих, хо не полюбляє міцні напої. Асортимент червоних, білих і рожевих вин величезний. Щодо страв, то можна орієнтуватися на стандартне правило: червоне - до м'яса, біле - до риби.

pixabay.com

Шампанське

Улюблений напій у новорічну ніч - ігристе. Вечірку прикрасять як традиційне "Радянське", так і іноземні Prosecco, Asti, Franciacorta, Lambrusco.

Слід пам'ятати, що у шампанському є бульбашки вуглекислого газу. Вони сприяють миттєвому всмоктуванню алкоголю в кров. Тому ігристе - лідер похмільного хіт-параду.

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Мартіні

Мартіні прийнято подавати до їжі, адже трав'яний букет пробуджує апетит. Втім, він часто стає основним алкогольним напоєм вечора. Універсальний варіант для розведення напою - содова або тонік. Закусують його оливками чи фруктами.

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Безалкогольні напої

Для тих, хто хоче зустріти Новий рік без алкоголю та похмілля, є чимало безалкогольних напоїв. Деякі знамениті алкогольні мікси навіть мають свою безалкогольну "копію" - взяти хоча б "Белліні" та "Мохіто".

Глінтвейн

Глінтвейн - це один із найвідоміших зимових гарячих напоїв. Його вживають і алкогольним, і безалкогольним: тут кожен обере собі довподоби. Як смакові добавки підійдуть спеції та прянощі, часточки фруктів і ягоди.

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Пунш

Зігрітися допоможе пунш - без вина, еля чи рома у складі. Алкоголь можна замінити чаєм чи улюбленим соком. Чи не найбліьш новорічний варіант - апельсиновий.

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Ег-ног

Популярний у Європі ег-ног. Готується він на основі яєць і молока або вершків. Подають його як гарячим, так і холодним.

Фото: Facebook

Сьогодні вибір новорічний алкогольних чи безалкогольних напоїв безмежний. Кожний знайде для себе те, чого душа бажає - від традиційних горілки і шампанського - до менш популярних самбуки і ег-ногу.

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