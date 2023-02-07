Що потрібно робити, щоб кури несли яйця взимку: правильне харчування та ще чотири поради

Власники домашніх птахів помічають, що взимку їхні підопічні починають гірше нестися. Це може бути пов'язано з різними причинами. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим годувати курей, щоб добре неслися, і що ще потрібно робити.

В курнику повинно бути світло

Власники курей рекомендують провести хоча б одну лампу або, в умовах вимкнення електроенергії, використовувати ліхтарик на сонячній батареї. Освітлення курника допоможе збільшити кількість яєць, які кури несуть взимку. Щоб помітити результат, світло потрібно вмикати на ніч. А ще, коли в курнику світліше, значно легше збирати яйця та прибирати загін.

Що робити, щоб кури не клювали яйця

Взимку яєць і так мало, та ще й кури починають з'їдати їх з превеликим апетитом. Відучити птахів від шкідливої звички можна, якщо правильно обладнати гніздо. Важливо, щоб курка не бачила свої яйця після того, як їх знесе. Наприклад, можна покласти велику бочку горизонтально, а вхід прикрити важкою тканиною. Не побачивши яйце в темряві, курка не буде його клювати.

Кури їдять власні яйця, коли в їхньому організмі не вистачає білка. В такому разі достатньо просто додати до раціону подрібнені варені яйця чи рибне борошно.

Чим годувати курей, щоб добре неслися взимку

З настанням зими у курей виникає дефіцит вітамінів в організмі, адже вже немає зелені, яка потрібна їм для здоров'я. Тому вони стануть краще нестися, якщо додати в їхній раціон зерна пшениці, свіжі овочі, ракушняк. Кури також дуже полюбляють бур'яни і листя буряка. За можливості їх можна інколи додавати до основного корму.

Гірше кури несуться на комбікормах та сухому зерні. Тому варто годувати несучок сезонними овочами та вологою їжею, зокрема, кормовим гарбузом, кабачками, кукурудзою. Тоді вони будуть нести більше яєць. Також деякі власники цих птахів взимку кормлять їх вареною картоплею з зерном, а потім товчуть з зерновими висівками.

Таз із піском від паразитів

Якщо у курей в пір'ї завелися паразити, вони можуть відмовлятися нести яйця. Пір'я птахи зазвичай чистять піском, тому рекомендовано поставити великий таз із ним у курнику. Несучки будуть в ньому спати і "купатися".

Прискорення линяння

Кури линяють раз на рік. Зазвичай це відбувається в кінці осені, але процес може затягнутися. В цей період кури не несуть яйця, оскільки вся енергія витрачається на линяння, і сил на те, щоб знести яйце, не залишається. Однак, можна прискорити його. Для цього в корм починають додавати білок (сухе молоко, борошно з кісток тощо), а ще підгодовувати кукурудзою та насінням. Також можна купити спеціальні препарати для прискорення линяння, які продаються у ветеринарів.

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