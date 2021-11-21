Що потрібно встигнути до Нового року: 10 обов'язкових речей

Що потрібно встигнути до Нового року: 10 обов'язкових речей

Встигніть покращити своє життя просто зараз, не чекаючи 1 січня.

До нового року залишається трохи більше місяця. Для багатьох українців це свято — своєрідний рубіж, коли потрібно підбити підсумки та придумати плани на майбутнє.

Але є речі, які потрібно встигнути зробити до початку Нового року, щоб зустріти 2022-й із гарним настроєм та позитивом. ТСН.ua склав список із 10 справ, які бажано зробити до 1 січня.

1. Віддати борги

Згідно з народними прикметами, на початок Нового року всі мають розрахуватися зі своїми боргами. Навіть якщо не вийде зробити це повністю, то постарайтеся віддати борги хоча б частково. Це стосується не лише фінансів, а й незавершених справ на роботі, навчанні тощо.

2. Позбутися непотрібних речей

Щороку в будинку накопичуються речі, якими ми більше не користуємося — старі меблі, одяг, маркери і ручки, що не пишуть, роздруківки і т.д. Розберіть мотлох на робочому столі, у шафі та на балконі. Звільнене місце можна використовувати для чогось корисного. Старий одяг найкраще віддати на благодійність.

Не забудьте про гаджети: видаліть непотрібні файли з ноутбука, почистіть контакти та пошту в телефоні.

3. Відмовитися від шкідливих звичок

Багато людей з нового року планують кинути палити, пити, почати займатися спортом, вивчати іноземні мови чи записатися на додаткові курси. Але не потрібно чекати 1 січня, понеділка, весни, літа чи інших дат, щоб змінюватися на краще. Не відкладайте завтра те, що можна зробити сьогодні. Викиньте пачку цигарок, запишіться до спортзалу чи курси англійської вже зараз.

4. Купити подарунки близьким

Новий рік — час зробити сюрприз близьким та рідним. Тоді як на Заході є святкові знижки, у нашій країні скоріше говорять про "святкові націнки". Тому сміливо купуйте презенти близьким, адже наприкінці грудня вони можуть коштувати набагато дорожче.

5. Відпустити минуле

Кінець року — чудова нагода остаточно з'ясувати стосунки з людьми, які, як ви вважаєте, заважають жити щасливо. Настав час поставити крапку в сварках з колишніми партнерами, які зрадили вас, псевдодрузями або заздрісними родичами. Не треба дорожити тими, з ким вас більше нічого не пов'язує, і хто не цінує вас.

6. Зробити собі несподіваний подарунок

Купуйте собі новий гарний одяг або річ, про яку давно мріяли. Завітайте до свого улюбленого місця. Під Новий рік чудово піти в театр, кіно чи оперу. Покатайтеся на ковзанах і не бійтеся, якщо стоїте на льоду зовсім невпевнено.

7. Прикрасити будинок

У Європі та США прикрашають будинок і вбирають ялинку вже на початку грудня. Українці в останні роки отримали новий вихідний 25 грудня — на честь свята Різдва для християн західного обряду. До цього часу вже можна повісити гірлянди на вікнах, вінок на дверях, з'їздити за новорічною ялинкою та вбрати її всією родиною.

8. Спланувати витрати на свято та весь рік

Гостра нестача коштів часто виникає через неефективний розподіл доходу. Щоб уникнути необхідності позичати, потрібно навчитися правильно вести і економити сімейний бюджет. Виберіть мету, на яку хочете збирати гроші, розпишіть у зошиті або гаджеті основні пункти витрат, визначте суму на тиждень або місяць. Намагайтеся вкладатись у планові показники, щоб унеможливити перевитрату.

9. Зустрітися з друзями та близькими

Заплануйте веселу зустріч із батьками, родичами та друзями. Обговоріть плани на майбутній рік, і згадайте веселі моменти минулого. Але не варто забувати про коронавірус і карантинні обмеження.

10. Скласти перелік завдань

Похваливши себе за всі досягнення, сплануй новий список завдань. Насамперед, треба запланувати, чим ви займатиметеся на святах. Щоб канікули не пройшли нудно та лежачи на дивані, подумайте про активний відпочинок. Можливо це подорож у гори чи тур на море? Якщо це не вийде через локдаун, домовтеся з друзями і складіть програму, як ви хочете провести різдвяні свята.

Щодо планів на майбутнє, можна виписати на аркуші паперу конкретні цілі. Повісьте список на видному місці у своїй кімнаті та регулярно викреслюйте з нього виконані пункти.

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