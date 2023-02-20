Що робити, якщо заїло застібку-блискавку або змійка розходиться: лайфгаки на всі випадки життя

Хоча б раз у житті кожна людина опинялася у ситуації, коли заїдала застібка-блискавка у куртці, взутті чи джинсах. Інколи трапляється ще й інша неприємність — розходиться змійка. Насправді вирішити проблему досить просто. Як саме: читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Неприємності із застібками-блискавками можуть трапитися в будь-який момент, тому краще бути готовими до них та знати способи вирішення проблеми."

Застібка-блискавка: особливості механізму

Якщо потрібно відремонтувати блискавку на куртці, джинсах, сумці чи кофті, насамперед варто з'ясувати, в чому причина проблеми. Виробники використовують два вида застібок: металеві та пластмасові. Обидва мають свої особливості.

Пластмасові блискавки — часто бігунець просто з'їжджає, через що застібка розстібається. Такі блискавки використовують у кофтинках. Якщо механізм погано працює з першого дня, можна змочити зубці у розчині спирту та каніфолі. Дайте просохнути кілька годин. Після цього блискавка повинна працювати нормально.

Металеві блискавки — з часом може почати розходитися посередині. Особливо часто подібне трапляється із застібкою в верхньому одязі. Тут вже потрібно озброїтися молотком. Ним потрібно злегка "побити" змійку з обох сторін по всій довжині.

Заїло застібку-блискавку: що робити

Прибрати перешкоду — спершу акуратно виверніть блискавку на зворотній бік, щоб зрозуміти, чи не потрапив всередину шматок тканини, нитка чи будь-який інший сторонній предмет. Якщо причина заїдання в цьому, потрібно легкими поступальними рухами посмикати бігунець вниз та вгору. Так ви прибирете перешкоду. Зменшити тертя — щоб позбутися проблеми, вам знадобиться свічка або звичайний олівець. Віск чи графітовий стрижень допоможуть зменшити тертя, що збільшує коефіцієнт ковзання бігунця. Акуратно обмалюйте кожен зубець олівцем або протріть свічкою, а потім плавно посмикайте вгору-вниз. Якщо під руками немає олівця чи свічки, допоможуть також гігієнічна помада, шматок мила. Розтиснути бігунець — якщо блискавку остаточно заїло і змійка взагалі не хоче рухатися, знадобляться кусачки. Вони допоможуть розтиснути бігунець, який після цього можна знову обжати з обох боків. Тут варто робити все дуже обережно, щоб не зіпсувати застібку.

Що робити, якщо блискавка розходиться

Застібка просто розходиться — насамперед спробуйте застебнути блискавку, якщо вона спокійно проїжджає, а потім тримається разом ще деякий час, можна просто полагодити змійку. Візьміть для ремонту плоскогубці, щоб "дотиснути" замок. Інструмент заводять по центру блискавки, а потім притискають. Блискавка розходиться посередині — така проблема вказує на те, що деякі зубці викривилися. Їх потрібно вирівняти. Для цього знадобляться тонкі кусачки. Відламалися зубці — таке часто трапляється із пластмасовою застібкою-блискавкою. Звичайно, відновленню така змійка не підлягає, однак можна на деякий час вирішити неприємність. Для цього знадобиться товста волосінь, яка замінить зубці. Закріпити її потрібно так, щоб бігунець без проблем проїжджав проблемну ділянку. Застібка "з'їжджає" вниз — рішення в такому разі лише одне. Можна зверху пришити ґачок, на який потім чіпляти язичок замку.

Що робити, якщо замок застібки зламався? Тут вихід один — його потрібно замінити. Для цього з блискавки знімаються обмежувачі (для цього знадобиться "циганська" голка або шило), бігунець витягується, купується зарання такий самий за розміром і потім він "заводиться" в колію. Ставите обмежувачі на місце і все готово. Дізнатися розмір бігунця можна, подивившись на старий. Виробники вказують ширину в міліметрах.

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